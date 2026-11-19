Por: Portal Bogotá

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La campaña "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" avanza con acciones concretas orientadas a reverdecer distintos puntos de la capital, gracias al trabajo articulado entre varias entidades distritales. Según la información suministrada por la Administración distrital, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) lideró, junto a otras instituciones, una innovadora intervención en la localidad de Fontibón, específicamente en el barrio La Felicidad. Esta actividad se enmarca dentro de un programa piloto enfocado en prácticas ‘pet-friendly’ para mitigar el impacto que generan los animales de compañía sobre las coberturas vegetales de la ciudad.

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Durante la jornada, la comunidad local, acompañada por sus mascotas, participó activamente en la siembra de 46 árboles y arbustos, pertenecientes a 10 especies diferentes que varían en porte bajo, medio y alto. Según el JBB, la planificación previa de la actividad estuvo a cargo de la ingeniera forestal Lizeth Gómez, quien acompañó a representantes comunitarios para identificar las zonas más críticas del sector que requerían nuevos replantes. Además, el equipo social del JBB, liderado por la licenciada en biología Liseth Reyes, trabajó en conjunto con la organización Asofelicidad y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), realizando sensibilizaciones virtuales sobre la tenencia responsable de animales de compañía.

De acuerdo con los detalles proporcionados, más de 20 habitantes, en compañía de sus perros, disfrutaron de una sesión de yoga y un recorrido educativo para identificar distintas especies arbóreas recién plantadas. Posteriormente, la convocatoria se amplió y más de 30 residentes y estudiantes del colegio La Felicidad participaron en la plantación, orientada especialmente a la interacción respetuosa entre mascotas y entornos verdes.

La jornada empezó con charlas sobre el manejo de excrementos de animales y residuos, una de las prioridades del IDPYBA en sus acciones de conciencia ciudadana. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) presentó su estrategia de ecopuntos, orientada a la gestión responsable de residuos voluminosos. La atención en salud animal estuvo garantizada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., que dispuso un punto de vacunación antirrábica, mientras una veterinaria de la Alcaldía Local de Fontibón complementó las actividades de sensibilización sobre el cuidado responsable de mascotas.

El encuentro cerró con la participación de directivos del Jardín Botánico, como María Claudia García y Germán Darío Álvarez, quienes destacaron la importancia de la corresponsabilidad ciudadana en el éxito y sostenibilidad de estos proyectos, subrayando que el futuro del arbolado dependerá de los comportamientos colectivos en el barrio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el proyecto piloto ‘pet-friendly’ para la siembra de árboles en Bogotá?

El proyecto piloto ‘pet-friendly’ promovido por el Jardín Botánico de Bogotá, la Administración distrital, el IDPYBA y otras organizaciones, busca disminuir el impacto de los animales de compañía en áreas verdes mediante siembras responsables, actividades conjuntas de sensibilización y orientación en el manejo adecuado de mascotas y desechos, involucrando a la comunidad y garantizando el mantenimiento de la vegetación.

¿Cuáles entidades participaron en la plantación de árboles del barrio La Felicidad en Fontibón?

En la plantación de árboles en el barrio La Felicidad participaron el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la organización Asofelicidad, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. y la Alcaldía Local de Fontibón, según la información dada por las fuentes oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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