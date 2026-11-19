Los habitantes del noroccidente de Bogotá y quienes transitan diariamente por la avenida Boyacá tienen una nueva fecha de referencia para recuperar el paso elevado frente al centro comercial Titán Plaza.

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(Vea también: Alivio para movilidad en Bogotá: habilitan tercer ramal del puente de Venecia en la avenida 68)

Dicha actualización fue entregada por el alcalde Carlos Fernando Galán y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), luego de completar una de las etapas más importantes de la construcción: el montaje de la estructura metálica sobre la avenida Boyacá con calle 86A, a la altura del canal Salitre.

Con esta intervención, el proyecto superó el 87 % de avance. La instalación de los 280 metros de estructura representa un paso clave para terminar una infraestructura que reemplazará el antiguo puente, desmontado en diciembre de 2025 debido a sus limitaciones de capacidad y a que ya no cumplía con las condiciones de sismorresistencia.

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La obra también tiene relevancia para quienes conducen por este corredor, pues el cruce provisional instalado después del desmonte obliga a detener el tránsito vehicular para permitir el paso de peatones y ciclistas.

¡Buenas noticias, Bogotá! Finalizó el izaje de la estructura metálica del nuevo puente bicipeatonal de la av. Boyacá con calle 86A, junto al centro comercial @titanplazacc. Todos los detalles aquí ➡️ https://t.co/312SO7xyaV https://t.co/q0cTVsctL3 — IDU Bogotá (@idubogota) November 16, 2026

¿Cuándo entregarán el puente peatonal frente a Titán Plaza?

De acuerdo con Noticias RCN, el Distrito confirmó que el puente destinado a peatones y ciclistas estará habilitado en diciembre de 2026, después de varios meses de trabajos que han obligado a utilizar un cruce regulado por semáforos.

El director del IDU, Orlando Molano, explicó que la estructura anterior tenía aproximadamente 150 metros de longitud y 2,26 metros de ancho, mientras que la nueva contará con dimensiones considerablemente mayores.

También tendrá rampas de acceso y salida con condiciones más cómodas para los usuarios. Su diseño permitirá conectar este punto con la alameda bicipeatonal que comunica el parque El Virrey con el parque La Florida, un corredor de aproximadamente 20 kilómetros.

De acuerdo con el Distrito, más de 57.000 ciclistas y alrededor de 30.000 peatones utilizan diariamente este sector, por lo que la ampliación busca responder a la cantidad de personas que necesitan cruzar la avenida Boyacá.

¿Qué pasará con el semáforo que causa trancones en la avenida Boyacá?

Uno de los cambios que más esperan los conductores está relacionado con el semáforo provisional instalado después de retirar el antiguo puente. Este dispositivo permite que las personas crucen la avenida a nivel de la vía, pero obliga a detener los vehículos durante esos intervalos.

Con la entrada en funcionamiento de la nueva estructura, el Distrito prevé retirar esa regulación semafórica temporal y recuperar la circulación sin interrupciones ocasionadas por el cruce de peatones y ciclistas.

La situación ha sido motivo de inconformidad entre quienes utilizan la avenida Boyacá, especialmente durante las horas de mayor movimiento, cuando las detenciones pueden provocar filas de vehículos en los alrededores de la calle 80 y el centro comercial.

Por eso, la habilitación del puente no solo representa una mejora para quienes se desplazan a pie o en bicicleta, sino también un cambio esperado en la movilidad de este corredor del noroccidente de la capital.

¿Qué falta para que el puente pueda entrar en funcionamiento?

Aunque el montaje de la estructura metálica ya terminó, todavía quedan trabajos para completar la infraestructura. Entre las actividades pendientes están la instalación de los pisos en losas prefabricadas de concreto, los acabados y las conexiones necesarias para habilitar los accesos.

El IDU informó que la estructura está conformada por 35 secciones metálicas ensambladas mediante uniones pernadas. También contempla aproximadamente 1.300 metros cuadrados de superficie en losas de concreto reforzadas con fibra de vidrio.

La cimentación fue otro componente importante del proyecto, pues incluyó 108 pilotes, algunos de hasta 50 metros de profundidad, además de dados que soportan la estructura.

La meta de la administración distrital es completar las labores y habilitar el puente en diciembre de 2026. Una vez esté disponible, los usuarios podrán volver a cruzar la avenida Boyacá mediante un paso elevado más amplio, con espacios diferenciados y mejores condiciones de circulación.

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