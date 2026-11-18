Un caso que mantiene la atención de las autoridades se conoció este miércoles 18 de noviembre en Bogotá, luego de que se confirmara el hallazgo de dos personas sin vida dentro de una vivienda de la localidad de Tunjuelito. El descubrimiento ocurrió en el barrio San Vicente, donde los uniformados también encontraron un animal muerto.

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Aunque la información se conoció públicamente este miércoles, el llamado de alerta a la Policía Metropolitana de Bogotá se produjo durante la tarde del lunes 16 de noviembre. Según información conocida por El Tiempo, los agentes llegaron al inmueble y encontraron a las dos personas fallecidas en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.

La situación también llamó la atención por el estado del animal que estaba dentro de la casa. En el reporte preliminar entregado por las autoridades al citado diario se indicó que el perro tampoco tenía signos vitales.

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“Al llegar al lugar, los uniformados encuentran dos personas fallecidas y un canino… Se adelanta la investigación con el fin de esclarecer lo sucedido”, señalaron desde la Policía, de acuerdo con la información publicada por ese medio.

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Qué se sabe de las víctimas encontradas en Tunjuelito

Uno de los aspectos que todavía no ha sido aclarado oficialmente corresponde a la identidad de las personas fallecidas. Aunque algunas versiones difundidas por medios de comunicación apuntan a que serían una mujer y su hijo, las autoridades no han confirmado esos datos.

El Tiempo conoció que las víctimas tendrían aproximadamente 85 y 67 años. Sin embargo, esta información tampoco ha sido precisada de manera oficial por los organismos encargados de la investigación.

Por ahora, no se han divulgado detalles sobre las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos ni existe una causa de muerte confirmada. Los análisis forenses serán fundamentales para establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y si las dos muertes tienen alguna relación con el fallecimiento del animal.

Por su parte, la Fiscalía confirmó al diario que adelanta indagaciones sobre el caso, pero aclaró que no tenía información adicional para entregar debido a que la investigación continúa en desarrollo.

Entre tanto, los investigadores buscan recopilar elementos materiales probatorios, revisar grabaciones de cámaras de seguridad y recoger testimonios que permitan reconstruir lo sucedido en el inmueble. Hasta el momento, tampoco se ha conocido una hipótesis oficial sobre las circunstancias del hallazgo.

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