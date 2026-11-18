Por: Portal Bogotá

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La educación en Bogotá ha dado un paso importante hacia la inclusión y la empleabilidad digital, con la certificación de 5.647 estudiantes de colegios distritales en diversas áreas tecnológicas, como programación, redes, ciberseguridad, Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial, ciencia de datos, inglés y emprendimiento. Este logro es resultado de la alianza entre la Secretaría de Educación del Distrito (SED) y Cisco Networking Academy, un programa global con presencia en 180 países, según la información proporcionada por la SED.

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La secretaria de Educación, Julia Rubiano, enfatizó el impacto de estos logros en la vida de los jóvenes: "En Bogotá seguimos formando nuevos talentos de cara a los retos del futuro. Esta es una buena base para que más estudiantes hagan el tránsito a la educación superior y consigan oportunidades en el mundo laboral". De acuerdo con lo expresado por las autoridades, el objetivo de las Academias SED – CISCO es cerrar la brecha digital y aumentar la empleabilidad de los jóvenes en la industria tecnológica, permitiéndoles acceder a formación de alto nivel mediante una metodología basada en proyectos, que impulsa el liderazgo, la creatividad y la resolución de problemas.

El proceso de aprendizaje combina el estudio en línea, prácticas en laboratorios escolares y el uso de simuladores como Cisco Packet Tracer. Esta estrategia, de acuerdo con los responsables del programa, fortalece los proyectos de vida estudiantiles y contribuye a evitar la deserción escolar. Adicionalmente, el programa ha puesto especial atención en la inclusión: hay una academia dedicada en el colegio Ciudad de Bogotá IED y participación de estudiantes con discapacidad y de comunidades diversas, como se reflejó en los testimonios de docentes y beneficiarios.

Casos como el de Ángel Samuel Vargas, un joven con autismo que logró su certificación gracias a apoyos pedagógicos, y el de Kwachun Paola Robles Pérez, estudiante Arhuaca certificada en ciberseguridad y ciencia de datos, demuestran el impacto positivo de la iniciativa. Robles expresó emocionada: "Me siento muy emocionada de sentir que soy el orgullo de mi comunidad, de donde vengo. Pasé por muchas cosas y ahora estoy en una etapa diferente".

El enfoque de equidad de género también se evidencia en el aumento de la participación femenina, que se acerca al 50 % y, solo en 2026, permitió que más de 2.700 mujeres obtuvieran cerca de 5.400 certificaciones. Además, los docentes de colegios públicos seleccionados también se preparan como instructores a través del convenio con Cisco, fortaleciendo la sostenibilidad del programa.

¿Cómo se beneficia la empleabilidad de los jóvenes de Bogotá con las certificaciones de la alianza SED-CISCO?

De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito, el programa permite que los estudiantes adquieran habilidades prácticas y conocimientos relevantes para las industrias tecnológicas, lo que mejora su perfil para ingresar a la educación superior y acceder a nuevas oportunidades laborales.

¿Quiénes pueden participar en las academias de la Secretaría de Educación y Cisco Networking Academy en Bogotá?

Según la SED, pueden participar estudiantes de octavo a undécimo grado, egresados de los últimos tres años y toda la comunidad educativa, gracias a la red de 23 academias principales y 33 academias adjuntas en colegios distritales de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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