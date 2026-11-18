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La educación en Bogotá ha dado un paso importante hacia la inclusión y la empleabilidad digital, con la certificación de 5.647 estudiantes de colegios distritales en diversas áreas tecnológicas, como programación, redes, ciberseguridad, Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial, ciencia de datos, inglés y emprendimiento. Este logro es resultado de la alianza entre la Secretaría de Educación del Distrito (SED) y Cisco Networking Academy, un programa global con presencia en 180 países, según la información proporcionada por la SED.
La secretaria de Educación, Julia Rubiano, enfatizó el impacto de estos logros en la vida de los jóvenes: "En Bogotá seguimos formando nuevos talentos de cara a los retos del futuro. Esta es una buena base para que más estudiantes hagan el tránsito a la educación superior y consigan oportunidades en el mundo laboral". De acuerdo con lo expresado por las autoridades, el objetivo de las Academias SED – CISCO es cerrar la brecha digital y aumentar la empleabilidad de los jóvenes en la industria tecnológica, permitiéndoles acceder a formación de alto nivel mediante una metodología basada en proyectos, que impulsa el liderazgo, la creatividad y la resolución de problemas.
El proceso de aprendizaje combina el estudio en línea, prácticas en laboratorios escolares y el uso de simuladores como Cisco Packet Tracer. Esta estrategia, de acuerdo con los responsables del programa, fortalece los proyectos de vida estudiantiles y contribuye a evitar la deserción escolar. Adicionalmente, el programa ha puesto especial atención en la inclusión: hay una academia dedicada en el colegio Ciudad de Bogotá IED y participación de estudiantes con discapacidad y de comunidades diversas, como se reflejó en los testimonios de docentes y beneficiarios.
Casos como el de Ángel Samuel Vargas, un joven con autismo que logró su certificación gracias a apoyos pedagógicos, y el de Kwachun Paola Robles Pérez, estudiante Arhuaca certificada en ciberseguridad y ciencia de datos, demuestran el impacto positivo de la iniciativa. Robles expresó emocionada: "Me siento muy emocionada de sentir que soy el orgullo de mi comunidad, de donde vengo. Pasé por muchas cosas y ahora estoy en una etapa diferente".
El enfoque de equidad de género también se evidencia en el aumento de la participación femenina, que se acerca al 50 % y, solo en 2026, permitió que más de 2.700 mujeres obtuvieran cerca de 5.400 certificaciones. Además, los docentes de colegios públicos seleccionados también se preparan como instructores a través del convenio con Cisco, fortaleciendo la sostenibilidad del programa.
¿Cómo se beneficia la empleabilidad de los jóvenes de Bogotá con las certificaciones de la alianza SED-CISCO?
De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito, el programa permite que los estudiantes adquieran habilidades prácticas y conocimientos relevantes para las industrias tecnológicas, lo que mejora su perfil para ingresar a la educación superior y acceder a nuevas oportunidades laborales.
¿Quiénes pueden participar en las academias de la Secretaría de Educación y Cisco Networking Academy en Bogotá?
Según la SED, pueden participar estudiantes de octavo a undécimo grado, egresados de los últimos tres años y toda la comunidad educativa, gracias a la red de 23 academias principales y 33 academias adjuntas en colegios distritales de la ciudad.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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