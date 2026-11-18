Por: El Espectador

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Las calles del país se preparan para recibir a miles de manifestantes, convocados por el Pacto Histórico y otros sectores críticos del gobierno de Abelardo de la Espriella, en una nueva jornada de protestas programada para este jueves 19 de noviembre. El epicentro de las movilizaciones será la "reforma tributaria de Abelardo de la Espriella", según informó el Pacto Histórico bajo la dirección del expresidente Gustavo Petro. De acuerdo con sus portavoces, la reforma impulsada por el actual gobierno busca aumentar el impuesto de renta para 3 millones de trabajadores y reducir las cargas impositivas para los ciudadanos con altos patrimonios.

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La Central Unitaria de Trabajadores, uno de los sindicatos más representativos del país, se sumó al llamado a protestar. Señala en sus comunicaciones que el proyecto de ley, tal y como está siendo debatido entre el gobierno y el Congreso, podría abrir la puerta a procesos de privatización de empresas estatales estratégicas como Ecopetrol, Cenit y el Grupo Bicentenario. No se trata de la primera movilización de este tipo en el actual periodo gubernamental; el pasado 14 de octubre, sectores sociales y sindicatos ya salieron en una jornada similar, catalogada también como "paro nacional".

En medio de la presión social y política, el presidente Abelardo de la Espriella anunció en alocución presidencial que se retirará la propuesta de aplicar el impuesto al valor agregado (IVA) a productos de la canasta familiar, una petición reiterada por sectores oficialistas y de la oposición. Según el expresidente Álvaro Uribe y el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, eliminar el IVA en estos productos representa un avance para tranquilizar el debate y continuar en busca de consensos en el Congreso, donde la discusión de la reforma se ha programado para la próxima semana.

El ambiente político es tenso. El Pacto Histórico, fuerza opositora, declaró que "no descansará" hasta archivar el proyecto, y presentó una ponencia alternativa para el debate. Incluso corrientes del Partido Liberal y Conservador, en el contexto de la proximidad de elecciones regionales, han expresado reparos al articulado de la reforma. Frente al desarrollo de las marchas, el gobierno activó el Puesto de Mando Unificado en Bogotá, con monitoreo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entidad civil adscrita a la Presidencia, para hacer seguimiento a las protestas.

En cuanto a los lugares de concentración, en Bogotá, el Parque Nacional y la Plaza de Bolívar han sido establecidos como puntos de encuentro desde las 9:00 de la mañana. En otras ciudades como Cali, Santa Marta y Cúcuta, los organizadores han dispuesto lugares emblemáticos para la convocatoria, también a las 9:00 a.m., reforzando el carácter nacional de la protesta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Pacto Histórico y sectores sindicales se oponen a la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con el contenido citado por El Espectador, la principal inconformidad del Pacto Histórico y sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores radica en el impacto que la reforma tendría para los trabajadores y en la posible reducción de impuestos a los sectores de mayores ingresos. Además, existe preocupación por el riesgo de privatización de empresas estatales fundamentales como Ecopetrol, Cenit y el Grupo Bicentenario.

¿Qué puntos serán los escenarios principales de las marchas del 19 de noviembre en Colombia?

Según la información proporcionada, los principales puntos de encuentro para las marchas serán el Parque Nacional y la Plaza de Bolívar en Bogotá, así como el Parque Obrero en Cali, el Coliseo Mayor en Santa Marta y el Parque Simón Bolívar en Cúcuta. Todas las convocatorias están planeadas para las 9:00 de la mañana, consolidando una articulación nacional en la protesta contra la reforma tributaria.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.