Por: Portal Bogotá

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La transformación ecológica de Bogotá sigue avanzando gracias a una labor articulada entre entidades locales y la ciudadanía. Una de las intervenciones recientes se desarrolló en la plazoleta Sancho, ubicada en la calle 98 con carrera novena, dentro de la localidad de Chapinero. De acuerdo con información del sitio web de Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) intervino un área de 1.139 metros cuadrados distribuidos en 16 jardineras. A través de la siembra de 5.537 plantas pertenecientes a 12 especies diferentes, la plazoleta cambió radicalmente su aspecto, pasando de ofrecer un entorno monótono a convertirse en un espacio con gran biodiversidad vegetal.

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Según datos del JBB, las especies incorporadas incluyeron achira, cola de zorro, trébol morado, jade, manto de María, globito, bella a las once, bergenia, pata de canguro, llama, cinta y azalea. Además, el proyecto contaba con otras plantas como agapantos, lirios, helechos, gladiolos, vincas y ojos de tigre, aunque el JBB decidió retirar muchas de estas especies por su deteriorado estado y las trasladó a las composteras para un mejor aprovechamiento futuro.

La ingeniera agrónoma Ana Cristina Cano, junto a una cuadrilla de ocho personas de la línea de jardinería del JBB, lideró esta intervención. Cano explicó que iniciaron las labores trabajando en 10 jardines pequeños cercanos a la cancha deportiva, donde sembraron principalmente cintas y azaleas en las áreas grandes, y trébol morado y globito de forma intercalada en las jardineras rectangulares más pequeñas. Por su parte, las cuatro jardineras frente a la parroquia Santa Clara, con un total de 200 metros cuadrados, fueron renaturalizadas empleando siete especies, priorizando la diversidad.

Durante la primera semana de noviembre, más del 80 % de los agapantos de la jardinera de mayor tamaño fueron removidos y, según detalló Cano, los ejemplares en buen estado se donaron a la Alcaldía Local de Chapinero para nuevos proyectos verdes. El resultado de esta labor fue un nuevo jardín biodiverso, como lo resaltó Leidy Roncancio, jardinera de la Asociación de Vecinos Santa Clara, quien destacó la transformación positiva de la plazoleta: se pasó de un espacio dominado por una sola especie a uno con 12 nuevas variedades vegetales.

Según cifras compartidas por el JBB, la intervención logró transformar el 88 % del proyecto paisajístico de la plazoleta, dotando ahora al sector de una amplia cobertura vegetal que servirá de refugio para polinizadores. De este modo, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Jardín Botánico continúan apostando por cambios ecológicos en las diferentes localidades del Distrito Capital, buscando mejorar la calidad del aire y dar cumplimiento al Plan Distrital de Desarrollo 'Bogotá Camina Segura'.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué especies de plantas fueron sembradas en la plazoleta Sancho por el Jardín Botánico de Bogotá?

El Jardín Botánico de Bogotá sembró un total de 5.537 plantas en la plazoleta Sancho, incluyendo 12 especies principales: achira, cola de zorro, trébol morado, jade, manto de María, globito, bella a las once, bergenia, pata de canguro, llama, cinta y azalea. Esta acción permitió aumentar la diversidad y mejorar el aspecto ambiental de la zona.

¿Cómo contribuyen las intervenciones del Jardín Botánico de Bogotá al plan de desarrollo 'Bogotá Camina Segura'?

Las intervenciones del Jardín Botánico de Bogotá, como la realizada en la plazoleta Sancho, se alinean con el plan de desarrollo 'Bogotá Camina Segura'. Estas acciones buscan reverdecer las localidades del Distrito Capital, aumentar la biodiversidad urbana, ofrecer hábitats para polinizadores y ayudar a mejorar la calidad del aire en la ciudad, conforme a las metas establecidas en dicho plan.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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