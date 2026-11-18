Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En Bogotá, la Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), impulsa el programa ‘Proyectos en Red’ dentro de la estrategia ‘Fomento en Red’, cuyo objetivo es transformar la forma en que se apoya la cultura en la ciudad. Esta apuesta no solo busca entregar recursos económicos para iniciativas culturales, sino también reconocer y fortalecer las redes que ya existen en barrios y sectores, promoviendo colaboraciones sólidas y duraderas entre artistas, organizaciones y comunidades. Según la información publicada por la Alcaldía de Bogotá en su página web, esta metodología apuesta por la asociatividad, la concertación y la confianza como ejes para generar sostenibilidad en el tejido cultural.

Sigue a PULZO en Discover

‘Proyectos en Red’ surgió en 2024 con una experiencia piloto donde tres sectores lograron concertar proyectos colectivos. A partir de ese primer ensayo, en 2025 se consolidó un procedimiento y una Guía Operativa que establecieron las reglas y mecanismos de participación para seguir fomentando la colaboración. Este enfoque ha transformado el modo como los agentes culturales interactúan y resuelven sus diferencias. Un ejemplo de este avance lo representa el sector de artistas del espacio público: mientras que en 2024 enfrentaban obstáculos para trabajar juntos, para 2026 ya habían logrado estructurar acuerdos colectivos gracias al acompañamiento brindado por el programa, de acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Cultura.

Durante el periodo comprendido entre 2024 y 2026, ‘Proyectos en Red’ ha vinculado a 488 agentes culturales de 15 sectores distintos y ha destinado 2.580 millones de pesos para apoyar 25 proyectos sectoriales, beneficiando de manera indirecta a cerca de 3.700 personas. Entre los sectores que participan se destacan artistas del espacio público, circo, títeres, arte dramático, artes plásticas y visuales, arte urbano, artesanos, convergencia digital, diseño, formación musical, danza, bibliotecas comunitarias y comunidades LGBTI.

El programa también contempla el Tanque de Oportunidades, un espacio de encuentro donde representantes culturales pueden conectar con otros sectores y entidades, crear alianzas y gestionar recursos adicionales, tanto en especie como en colaboración. Así, ‘Proyectos en Red’ busca que estas conexiones perduren, permitiendo que las redes formadas generen nuevas oportunidades para fortalecer la cultura bogotana mucho más allá de cada intervención puntual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es ‘Proyectos en Red’ y cómo fortalece el sector cultural de Bogotá?

‘Proyectos en Red’ es una iniciativa de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), que fomenta el trabajo colaborativo, la construcción de confianza y el fortalecimiento de alianzas entre diversos agentes del sector cultural. Su enfoque permite pasar de iniciativas individuales a proyectos colectivos que involucran a varios actores y sectores, contribuyendo así a la sostenibilidad y desarrollo del ecosistema cultural en la ciudad.

¿Cuáles han sido los resultados de ‘Proyectos en Red’ entre 2024 y 2026?

De acuerdo con información oficial, entre 2024 y 2026 el programa ha involucrado a 488 agentes de 15 sectores culturales, ha financiado 25 proyectos sectoriales con una inversión de 2.580 millones de pesos y ha beneficiado de forma indirecta a aproximadamente 3.700 personas, consolidando redes y objetivos comunes entre diferentes actores culturales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z