Por: Portal Bogotá

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Para este jueves 19 de noviembre de 2026, varios barrios de Bogotá y municipios cercanos como Tocancipá y Soacha experimentarán cortes de luz programados por trabajos de Enel Colombia en el mantenimiento y mejora de las redes de suministro de energía, según información publicada por la Alcaldía de Bogotá. Las interrupciones del servicio se llevarán a cabo a lo largo del día en diferentes horarios, dependiendo de la zona, afectando a decenas de sectores en la capital y en el departamento de Cundinamarca.

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En Bogotá, las localidades impactadas son Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Suba, Teusaquillo y Usaquén. Por ejemplo, en Barrios Unidos la afectación será en Concepción Norte, de la carrera 14 a la carrera 16 y entre la calle 69 y la calle 71, entre la 1:00 p. m. y las 5:30 p. m. En la localidad de Bosa, el corte corresponderá al barrio Andalucía II, desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. Otras localidades, como Engativá, tendrán múltiples barrios afectados y cortes que se pueden extender durante la mayor parte del día.

Entre los municipios aledaños con interrupciones destacan Tocancipá, en la vereda Canavita, donde el corte será entre las 8:15 a. m. y las 5:55 p. m., y Soacha, específicamente en el barrio El Futuro, de la comuna 6, desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Así lo reseña el portal de la Alcaldía de Bogotá.

Enel Colombia, la compañía responsable de la distribución eléctrica en la región, ha recomendado a los ciudadanos tomar precauciones para minimizar molestias y riesgos derivados de estos cortes. Entre los principales consejos está el desconectar los electrodomésticos para evitar daños por variaciones de energía, organizar las actividades cotidianas según las horas del corte y limitar la apertura de la nevera para proteger los alimentos. Además, se solicita permitir el ingreso del personal técnico a conjuntos, edificios u oficinas, validando previamente la identidad de los trabajadores, lo que puede hacerse llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

Este tipo de intervenciones buscan asegurar la eficiencia y seguridad del sistema eléctrico, aunque generan incomodidad temporal a miles de usuarios. Por eso, conocer los horarios y barrios afectados es esencial para tomar medidas preventivas y evitar contratiempos en las labores diarias, según la información oficial difundida por Enel Colombia y las autoridades locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán cortes de luz este 19 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la información oficial, los cortes de luz en Bogotá serán en localidades como Barrios Unidos (Concepción Norte), Bosa (Andalucía II), Chapinero (El Retiro), Ciudad Bolívar (Quiba Bajo), Engativá (Florida Blanca, La Faena, Los Álamos, Santa Mónica), Fontibón (Salitre Occidental), Kennedy (Ciudad Kennedy Central, Ciudad Techo II), Puente Aranda (La Pradera, La Trinidad), Rafael Uribe Uribe (San José Sur), Santa Fe (Veracruz), Suba (Casablanca Suba Urbano), Teusaquillo (Ciudad Salitre Nororiental) y Usaquén (Verbenal San Antonio). Cada uno de estos barrios tiene horarios específicos para la suspensión del servicio.

¿Qué hacer durante un corte de luz programado según Enel Colombia?

Enel Colombia recomienda a los usuarios desconectar los electrodomésticos para prevenir daños, organizar sus actividades teniendo en cuenta los horarios del corte, evitar abrir repetidamente la nevera para conservar alimentos y permitir el acceso del personal técnico a instalaciones cuando sea necesario, validando siempre la identidad de los trabajadores mediante la línea telefónica autorizada para garantizar la seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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