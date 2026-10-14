Por: Caracol Televisión

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Sin duda, Laura Bozzo se ha consolidado como una de las presentadoras más reconocidas de la televisión latinoamericana, gracias a su estilo directo, su personalidad arrolladora y su particular manera de abordar conflictos familiares y problemas sociales. Su popularidad creció con ‘Laura en América’, el programa que la convirtió en una figura emblemática de la televisión peruana y que alcanzó gran repercusión en otros países de la región.

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Este martes 13 de octubre, la revista TVyNovelas y otros medios de comunicación mexicanos informaron que la presentadora Laura Bozzo habría sido ingresada de urgencia al Hospital General de El Quemado, en Acapulco, México. Según las primeras versiones, la también abogada de 75 años habría presentado un cuadro de deshidratación severa y una obstrucción intestinal que podría haberse complicado por una posible perforación.

De acuerdo con la información difundida, el equipo médico estaría atendiendo a la conductora y habría determinado su traslado a quirófano para realizarle una intervención de urgencia. No obstante, ni representantes de Bozzo ni voceros del centro médico se han pronunciado al respecto.

Las versiones preliminares señalan que la obstrucción estaría relacionada con una acumulación y endurecimiento de materia, una condición que puede causar complicaciones si no se trata oportunamente.

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Por ahora, la información difundida apunta a que el estado de salud de Laura Bozzo sería delicado. Su evolución dependería de los resultados de la intervención, la respuesta al tratamiento y la aparición de posibles complicaciones durante el proceso de recuperación.

En medio de la entrevista con el programa ‘La Red’, la abogada reveló que actualmente no mantiene ninguna relación sentimental y aseguró que se encuentra tranquila y disfrutando de esta etapa de su vida. Además, con su particular sentido del humor, explicó por qué, por ahora, prefiere la compañía de una mascota.

“No, estoy en otra etapa, estoy tranquila y prefiero un perro que un hombre. Un perro te lame los pies y te hace cariños, un hombre te engaña. No, prefiero un perro”, expresó Bozzo entre risas, dejando clara su posición sobre el amor en este momento.

Antes de finalizar la conversación, la presentadora también se refirió a las críticas que recibe constantemente en redes sociales. Según contó, los comentarios negativos no suelen afectarla, pues tiene claro quién es y, en muchas ocasiones, prefiere tomárselos con humor.

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