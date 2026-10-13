Medellín volverá a reunir a figuras internacionales de la música electrónica con una nueva edición de Ritvales. El festival confirmó su cartel para 2026, con artistas como Carl Cox, Adam Beyer, Paul van Dyk, Sven Väth y Ben Böhmer, entre otros referentes de distintos géneros de la escena electrónica.

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El evento tendrá lugar el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Parque Norte, en la capital antioqueña. La programación incluye propuestas de techno, house, trance y melodic, además de presentaciones en vivo y formatos especiales de algunos artistas.

Artistas confirmados para Ritvales 2026

Entre los nombres anunciados están Adam Beyer, Carl Cox, I Hate Models, Klangkuenstler, Kobosil, Ben Böhmer Live, Stephan Bodzin Live, Sven Väth, Paul van Dyk, Eli Brown, Dubfire y Oliver Heldens.

El cartel también incluye a Seth Troxler, Mauro Picotto, Massano, Guy J, Fatima Hajji, Lilly Palmer, Lisa Korver, Whomadawho Hybrid DJ Set, Crystal Waters Live, Octave One Live, Aly & Fila, Ciaran McAuley, Victor Ruiz, Victoria Whynot, Tripolism, Supergloss y X Club.

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La programación combina artistas reconocidos de la electrónica internacional con diferentes vertientes musicales. Algunas presentaciones tendrán formatos especiales, como los sets extendidos de Carl Cox y Paul van Dyk, así como los shows en vivo de Ben Böhmer y Stephan Bodzin.

Ritvales busca consolidar a Medellín como destino de la electrónica

Desde 2014, Ritvales ha reunido a miles de asistentes alrededor de la música electrónica. Según la información entregada por la organización, el festival ha convocado a más de 50.000 personas a lo largo de su trayectoria.

La edición de 2026 mantendrá el concepto ‘La energía se baila’, con el que busca destacar la conexión entre los asistentes y la música.

Con el cartel ya anunciado, la cita de octubre y noviembre se suma a la agenda de eventos musicales de Medellín. La programación reúne distintas generaciones de artistas y estilos de la electrónica internacional en dos jornadas en Parque Norte.

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