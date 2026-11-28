Por: El Espectador

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Raúl Tola, escritor y periodista peruano, presenta ‘El peso del aire’ (Alfaguara), una novela que ofrece una visión íntima de la dictadura de Alberto Fujimori. Lo hace a través de la mirada de un joven reportero, escenario donde el periodismo se convierte en un acto radical. Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa en Madrid, asegura que no desea escribir sobre otra dictadura en Perú, país que ahora tiene como presidenta a Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente. Sin embargo, reconoce que la democracia enfrenta una crisis global profunda, según declaraciones recogidas en El Espectador.

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En palabras del escritor, los regímenes populistas suelen disfrazar, bajo discursos autoritarios y verticales, realidades mucho más complicadas: estructuras cuyo objetivo final resulta ser el de delinquir. Desde su residencia en Madrid, Tola mantiene el foco en su país natal, donde, de acuerdo con sus palabras, “aquellas cosas que parecen imposibles ocurren de pronto”.

‘El peso del aire’ se suma a las otras novelas publicadas por Tola en España: ‘Las flores amarillas’ (2013), ‘La noche sin ventanas’ (2017) y ‘La favorita del Inca’ (2019). La nueva obra recorre los años noventa y dos mil, para reconstruir uno de los momentos más convulsos de la historia reciente de Perú. Tola señala que esta novela es profundamente autobiográfica, ya que al igual que Esteban Gamio —el protagonista— vivió en carne propia la represión del régimen de Fujimori mientras comenzaba su trayectoria periodística. Aquella experiencia le enseñó que, en tiempos de crisis, ejercer el periodismo es apostar por la verdad, incluso sin grandes gestos, solo informando y mostrando lo que sucede.

Recuperando la célebre pregunta de Mario Vargas Llosa en ‘Conversación en la catedral’ —“¿En qué momento se jodió el Perú?”—, Tola plantea una inquietud aún más persistente: “¿Por qué el Perú sigue jodiéndose?”. Para él, a pesar de los constantes aprendizajes y advertencias que ofrece la realidad, la sociedad peruana continúa repitiendo errores y permitiendo que individuos cuestionables gobiernen el país. Sobre el actual gobierno de Keiko Fujimori, Tola considera que está en construcción y enfrenta desafíos grandes, especialmente la lucha contra la criminalidad.

Desde su perspectiva en Madrid, tras más de diez años fuera del Perú, Tola identifica en España una “polarización artificial” generada por intereses electorales, que transforma los espacios de diálogo en terrenos de confrontación. Indica que como migrante no simpatiza con el auge de la extrema derecha, esperando que predomine el sentido común en las elecciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la novela ‘El peso del aire’ de Raúl Tola?

‘El peso del aire’ es una novela que narra el surgimiento y caída de la dictadura de Alberto Fujimori en Perú, vista desde la experiencia de un joven periodista enfrentado a la represión y la violencia política. Es una obra con elementos autobiográficos de Raúl Tola, que pone sobre la mesa temas como la libertad, la democracia y el periodismo.

¿Cuál es la opinión de Raúl Tola sobre la situación política actual en Perú?

Raúl Tola considera que la democracia peruana atraviesa una crisis profunda. Sobre el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, sostiene que todavía está en proceso de construcción y debe enfrentar retos importantes, en particular el combate a la criminalidad, mientras el país prosigue con la incertidumbre de repetir errores del pasado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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