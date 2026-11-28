Por: El Espectador

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La reciente suspensión de Yuyanapaq, la emblemática exposición del Museo de la Nación de Perú dedicada a la memoria del conflicto armado en ese país, ha causado alarma tanto en organizaciones de derechos humanos como en sectores culturales. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, al visitar el museo tras recibir información sobre el retiro de imágenes, el personal de seguridad indicó que el espacio había sido cerrado de manera indefinida por trabajos de mantenimiento, sin especificar fecha de reapertura. Este hecho ha creado inquietud sobre la suerte de las cerca de 200 fotografías que componen la muestra y que, de acuerdo con El Espectador, constituyen un testimonio clave sobre el periodo de violencia política entre 1980 y 2000.

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Yuyanapaq, que significa "para recordar" en quechua, nació como resultado del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Desde el año 2006, se encuentra en el sexto piso del Ministerio de Cultura peruano, gracias a un acuerdo entre ese ministerio y la Defensoría del Pueblo, cuya vigencia fue ampliada por cinco años este mismo año mediante una adenda firmada el 24 de febrero. No obstante, este acuerdo no fue consultado durante el cierre reciente. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha exigido transparencia sobre la intervención, el tiempo del cierre y garantías para la restitución de la exposición en su espacio original.

El medio Arte Informado reportó que José Gutiérrez, defensor del pueblo, afirmó no haber sido informado del retiro de las imágenes, y se comprometió a consultar con el ministro Alberto Beingolea, además de hacer respetar el convenio existente. Adicionalmente, la senadora Ruth Luque constató en una inspección que muchas fotografías estaban en el suelo y recibió la promesa del ministro de que no existe una intención de desactivar la muestra, pues el cierre responde a una reorganización de instalaciones.

La importancia de Yuyanapaq ha sido subrayada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, recordando su papel esencial en la memoria colectiva peruana y en la prevención de nuevas violaciones a los derechos humanos. La exposición y los archivos de la CVR, reconocidos por la Unesco en 2016, se mantienen en el Registro Nacional de Museos.

Este suceso encuentra eco en Colombia, donde el pasado 15 de octubre, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó la remoción de piezas simbólicas del Museo Nacional relacionadas con la violencia política, el conflicto armado y luchas sociales. También allá, las decisiones se hicieron públicas gracias a alertas ciudadanas y redes sociales, no mediante comunicados oficiales. Posteriormente, las piezas tuvieron que ser restituidas por orden judicial, dejando en evidencia la tensión entre memoria histórica y las directrices de los gobiernos de derecha de ambos países.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la exposición Yuyanapaq fue suspendida en el Museo de la Nación de Perú?

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, la suspensión de Yuyanapaq ha sido explicada oficialmente como una medida temporal de mantenimiento, aunque no se ha indicado una fecha precisa para su reapertura ni se ha comunicado de manera formal a todas las entidades involucradas. Organizaciones civiles demandan mayor claridad y garantías para que la muestra sea restituida en su espacio original.

¿Qué importancia tiene la exposición Yuyanapaq para la memoria histórica de Perú?

Yuyanapaq representa un archivo visual esencial sobre el conflicto armado en Perú entre 1980 y 2000, pues recoge testimonios gráficos que ayudan a preservar el recuerdo de las víctimas y a evitar la repetición de violaciones a los derechos humanos. Su origen está en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y ha sido avalada por la Unesco y el Registro Nacional de Museos por su aporte a la memoria colectiva.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.