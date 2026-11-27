Por: El Espectador

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Un reciente hallazgo arqueológico en la ciudad de Tebas ha revolucionado la comprensión sobre los rituales de maldición en el antiguo Egipto. Un equipo internacional de egiptólogos descubrió fragmentos de papiro carbonizados de 3.400 años de antigüedad en un basurero, detallando el ritual conocido como "Derrocamiento de Apofis". Antes de este descubrimiento, la única evidencia sobre ese ritual situaba su práctica hacia finales del siglo IV, sin responder con claridad quiénes lo llevaban a cabo ni el escenario donde se realizaba. Sin embargo, según los fragmentos recuperados por los investigadores, dicho rito era realizado mil años antes de lo que estimaban los historiadores. La información fue publicada en el Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde (Revista de Lengua y Arqueología Egipcias), bajo el título "Maldiciendo a Apofis: texto y cultura material de un ritual egipcio de execración".

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El hallazgo tuvo lugar durante una excavación en el templo mortuorio de Tutmosis III, faraón de la decimoctava dinastía. Allí, los expertos encontraron 40 fragmentos de papiro perforados y quemados intencionalmente antes de ser desechados. Fredrik Hagen, profesor de Egiptología en la Universidad de Copenhague, explicó que estos fragmentos eran copias de pequeño tamaño, diseñadas para ser destruidas siguiendo las indicaciones del ritual. Hagen valoró la singularidad de que algunos restos sobrevivan y sean comprensibles, permitiendo entender cómo este ritual era una práctica habitual en los templos egipcios y también fuera de ellos, según manifiesta el comunicado oficial de la Universidad de Copenhague.

De acuerdo con la revista Discover y el portal Archaeology Mag, el ritual del "Derrocamiento de Apofis" buscaba asistir al dios del sol Ra en su batalla nocturna contra Apofis, la serpiente cósmica asociada al caos. Este enfrentamiento simbolizaba el ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento, conceptos fundamentales en la cosmogonía egipcia. El rito consistía en dibujar a Apofis en papiro usando tinta roja, o en cera, para luego pisotear, escupir, apuñalar y quemar la imagen, mientras se recitaban conjuros. Habitualmente los sacerdotes conducían este ritual, que con el tiempo se extendió a otros contextos y propósitos, orientándose a enfrentar enemigos del faraón, protegerse de enfermedades, o, incluso, buscar el éxito personal.

El equipo liderado por Hagen subrayó la importancia de examinar espacios como los basureros en torno a templos, pues estos sitios pueden guardar evidencias materiales que permiten reconstruir prácticas religiosas cotidianas. Junto a los fragmentos del ritual, identificaron restos del archivo administrativo del templo, abriendo nuevas perspectivas sobre la dinámica y organización económica de la vida en el interior de estas instituciones antiguas, según los reportes periodísticos citados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el significado del ritual de maldición contra Apofis en el antiguo Egipto?

El ritual de maldición contra Apofis representaba para los egipcios la lucha eterna entre el orden y el caos, en la que el dios Ra necesitaba apoyo simbólico para derrotar a la serpiente Apofis. Esta ceremonia tenía un sentido protector y purificador, y buscaba asegurar el ciclo vital mediante la destrucción ceremonial del mal.

¿Qué indica el descubrimiento de los papiros sobre la frecuencia y contexto del ritual de Apofis?

El descubrimiento indica que el ritual de Apofis era una práctica frecuente en templos y en otros escenarios de la sociedad egipcia. Según el profesor Fredrik Hagen, la evidencia encontrada demuestra cómo este tipo de rituales estaban profundamente integrados en la vida religiosa y social de la época.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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