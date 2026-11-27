Por: El Espectador

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El impacto del avance del Metro de Bogotá ya se siente en el ambiente inmobiliario, incluso antes de que la obra entre en funcionamiento. Según un análisis de Fincaraíz, portal reconocido por su relevancia en el mercado de bienes raíces, las viviendas en oferta ubicadas a menos de un kilómetro del trazado de la Primera Línea del Metro aumentaron su precio en cerca de 12 % en el último año, mientras que en el resto de Bogotá el incremento fue del 5 %. De acuerdo con estos datos, el mercado ya anticipa la valorización que la infraestructura pública puede traer a las zonas circundantes, superando incluso las expectativas en el conjunto de la ciudad.

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Fincaraíz aclara que las cifras corresponden a los valores de oferta en avisos de vivienda usada y no a precios finales de venta, lo que refleja una expectativa más que una realidad inmediata para los propietarios. El análisis también muestra que la valorización no es homogénea a lo largo del recorrido de la línea. Por ejemplo, en localidades como Bosa y Kennedy el valor ronda los COP 3,7 millones por metro cuadrado; en Puente Aranda y Antonio Nariño, cerca de los COP 4,7 millones; Los Mártires y Santa Fe reportan alrededor de COP 7 millones, mientras que Teusaquillo y Chapinero superan los COP 8,3 millones por metro cuadrado.

Adicionalmente, la proximidad a las estaciones no siempre significa mayor precio. Vivir entre 500 y 800 metros de la estación resulta más atractivo, según Fincaraíz, debido a los actuales impactos de la obra como cierres, ruido y cambios en el acceso. Así, el mercado valora la futura conectividad, pero tiene en cuenta las incomodidades presentes. La demanda se ha incrementado notablemente: el 64 % de los contactos por anuncios en el corredor del Metro corresponde a solicitudes de arriendo, frente al 51 % en el resto de la ciudad.

Por otra parte, la Empresa Metro de Bogotá, en voz de su gerente José Leonidas Narváez, indicó que el espacio público que acompaña la Primera Línea no estará listo completamente para su inauguración comercial, prevista para marzo de 2028. Se proyecta que solo se completará el 60 % y el 40 % restante requerirá entregas posteriores. Esta demora está relacionada con la necesidad de ampliar las intervenciones en redes de servicios públicos, lo que elevó el presupuesto y alargó los plazos.

Para articular mejor los entornos urbanos y aprovechar la llegada del Metro, el Distrito implementó las Ondas Metropolitanas, un instrumento urbanístico que fomenta la integración de vivienda, comercio y servicios alrededor de las estaciones, impulsando además proyectos como el Plan Parcial Estación Metro Calle 26. Con este modelo, Bogotá espera consolidar nuevas centralidades urbanas, aunque persiste el reto de transformar verdaderamente la calidad de vida de quienes residen alrededor de la futura infraestructura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el Metro de Bogotá a los precios de vivienda usada en su primer corredor?

El informe de Fincaraíz, citado en el artículo, muestra que la proximidad a la Primera Línea del Metro de Bogotá ya está incrementando los precios de oferta de vivienda usada, principalmente a menos de un kilómetro del trazado. El aumento reportado es de 12 % en un año, más del doble que el promedio de la ciudad. Sin embargo, estos datos corresponden a precios solicitados, no necesariamente reflejan los valores finales de venta y evidencian una expectativa de valorización alimentada por la futura conectividad.

¿Cuáles son los principales retos urbanos para las zonas cercanas al Metro de Bogotá?

Según lo informado por la Empresa Metro y el Distrito, aunque la valorización anticipada ya es una realidad, el principal reto es garantizar que la urbanización alrededor de las estaciones se materialice en espacio público conectado, seguro y terminado. Hay retrasos notables, y solo el 60 % del espacio público estará listo para la apertura comercial. La estrategia incluye instrumentos urbanísticos como las Ondas Metropolitanas, pero subsiste la preocupación de que la transformación beneficie realmente a los residentes actuales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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