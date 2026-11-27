Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué será sede del primer Congreso Nacional de Minería Regenerativa, programado para llevarse a cabo los días 3 y 4 de diciembre de 2026, según la información proporcionada por la organización del evento. El encuentro ocurrirá en el Centro de Convenciones de la Gobernación del Tolima y reunirá a representantes gubernamentales, empresariales y académicos para examinar el estado actual y futuro de la minería en Colombia. La cita es impulsada bajo el lema “Minería regenerativa: visión nacional, política pública y transformación territorial”, con un enfoque principal en la sostenibilidad, la formalización, el papel de la mujer y las oportunidades para el desarrollo regional.

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La agenda académica contará con la participación de figuras destacadas como Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, así como voceros del Ministerio de Minas y Energía, el Servicio Geológico Colombiano, la Agencia Nacional de Minería y representantes de empresas y gremios del sector. El objetivo es generar un espacio para el análisis y el intercambio de ideas en torno a temas como la formalización de la minería, la biodiversidad, la energía renovable, los minerales estratégicos y la transformación social y económica para la región.

Durante la primera jornada, prevista para el jueves 3 de diciembre, se desarrollarán conferencias y paneles sobre formalización minera, sostenibilidad, la participación femenina y los retos actuales del sector. Destacan las intervenciones de ejecutivos y directivos, tanto nacionales como internacionales, así como espacios de diálogo sobre la minería regenerativa en el Tolima y el posicionamiento de la mujer en la industria. El cierre cultural de la jornada estará a cargo de la Asociación de Profesionales de Minería de Colombia (APMC) y su Dirección Nacional de Convenciones.

La segunda jornada, el viernes 4 de diciembre, estará dedicada a la gobernanza y a la política pública, con análisis de oportunidades de cara a la próxima década, retos legales, sostenibilidad ambiental y la proyección de la minería en Colombia y Tolima. Se incluirán intervenciones de altos directivos gremiales y funcionarios públicos, así como un espacio final para la firma del acta de cierre y la formalización de la iniciativa Clúster de la Minería en el Tolima. De acuerdo con la organización, quienes deseen inscribirse o conocer más detalles pueden contactar a los teléfonos 317 518 3243, 316 454 0463, 305 435 8022, al correo electrónico presidencia@apmcol.org o a través de la página web www.apmcolombia.org.

El evento es visto como una plataforma para discutir los desafíos de la minería regenerativa en Colombia y las oportunidades específicas para el desarrollo minero y social en Tolima, bajo criterios de sostenibilidad y transformación territorial, de acuerdo con la agenda oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas abordará el Congreso Nacional de Minería Regenerativa en Ibagué?

El congreso tratará asuntos como formalización minera, sostenibilidad, participación de mujeres en el sector, energía, biodiversidad, minerales estratégicos, oportunidades de desarrollo para Tolima y políticas públicas relacionadas con la minería. También contará con paneles especializados, conferencias internacionales y espacios de discusión sobre retos y buenas prácticas para el sector minero.

¿Cómo inscribirse al Congreso Nacional de Minería Regenerativa 2026?

Las personas interesadas en asistir o recibir información sobre el congreso pueden comunicarse con la organización a través de los teléfonos 317 518 3243, 316 454 0463, 305 435 8022, el correo electrónico presidencia@apmcol.org o consultando la página web www.apmcolombia.org, según lo indica la agenda oficial del evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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