El presidente Abelardo de la Espriella presentó este viernes 27 de noviembre una propuesta que podría entrar en la discusión sobre el salario mínimo en Colombia. Durante un evento público, el mandatario habló por primera vez de una iniciativa a la que llamó ‘salario solidario’, con la que busca extender algunos beneficios de la protección social a trabajadores informales.

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La propuesta contempla que las cajas de compensación familiar tengan un papel central en ese proceso. De la Espriella destacó la experiencia de estas entidades y planteó que su capacidad de atención podría aprovecharse para llegar a personas que actualmente no reciben directamente los beneficios asociados al aumento del salario mínimo.

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“Por eso, el fortalecimiento de las cajas de compensación debe tener también un propósito más amplio, más ambicioso, incorporar progresivamente a los trabajadores informales, comenzando por aquellos que viven en situación de mayor pobreza. Para avanzar en esa tarea, cuento con ustedes, porque las cajas tienen una experiencia y una capacidad de atención que Colombia debe aprovechar mucho más. Donde no llega el Estado llegan las cajas”, afirmó el jefe de Estado.

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El mandatario explicó que, cada año, cuando comienza la discusión sobre el incremento del salario mínimo, la atención se concentra principalmente en quienes tienen un empleo formal y reciben directamente el ajuste. Sin embargo, recordó que millones de colombianos también trabajan desde la informalidad y no acceden de la misma manera a esos beneficios. “Y por supuesto, es indispensable proteger sus ingresos y sus derechos. Pero hay millones de compatriotas que también trabajan y que por encontrarse en la informalidad, no reciben directamente los beneficios de ese aumento”, señaló.

En ese contexto, el ‘salario solidario’ buscaría facilitar el acceso de esos trabajadores a servicios, formación y orientación laboral, además de ofrecerles oportunidades para mejorar sus ingresos. La intención, según explicó De la Espriella, sería impulsar su incorporación gradual a la formalidad y permitir que más personas accedan a mecanismos de protección social.

No obstante, el presidente aclaró que se trata de una idea que todavía debe pasar por un proceso de análisis y debate. Entre los aspectos pendientes mencionó la identificación de los recursos necesarios, la manera en que se distribuirían, las personas que podrían beneficiarse y la sostenibilidad económica y jurídica del mecanismo. “Es una idea, hay que pensarla, hay que discutirla, no hay que tenerle miedo a la deliberación”, sostuvo.

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De la Espriella también puso una condición para avanzar con la iniciativa: que no afecte los derechos de quienes reciben un salario ni reduzca su poder adquisitivo. “Cualquier fórmula que se estudie debe respetar plenamente los derechos salariales y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos. No tendría sentido buscar una solución para unos a costa de perjudicar a otros”, puntualizó. Por ahora, el ‘Salario Solidario’ es una propuesta en etapa de discusión y no una medida definida.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.