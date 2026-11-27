La forma en que los consumidores buscan descuentos y deciden dónde gastar su dinero durante el Black Friday está cambiando aceleradamente por cuenta de la inteligencia artificial generativa. En Colombia, según cifras de Fenalco, el 85 % de los consumidores ha realizado al menos una compra durante esta jornada comercial, los asistentes conversacionales se han convertido en un nuevo filtro clave antes de pasar la tarjeta.

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De acuerdo con estimaciones globales de Visa, el 54 % de los adultos en Estados Unidos —mercado en el que Adobe Analytics proyecta ventas digitales por 12.900 millones de dólares para esta temporada— ya utiliza herramientas de IA para actividades clave de compra. Bajo ese panorama, la consultora de reputación y comunicaciones corporativas Shift Porter Novelli analizó qué responden las principales plataformas de inteligencia artificial cuando un usuario pregunta dónde es mejor comprar en Black Friday en Colombia.

Falabella, Alkosto o Mercado Libre: mejores sitios para comprar en Black Friday

El estudio, auditado a través de la herramienta propietaria Shift Eco, evaluó las respuestas entregadas por ChatGPT, Claude, Gemini y Perplexity frente a cuatro consultas: una general sobre comercio electrónico en Colombia y tres enfocadas en las categorías de tecnología, ropa y tiquetes aéreos.

Al realizar la consulta abierta sobre dónde comprar en Black Friday en Colombia, los cuatro asistentes de inteligencia artificial coincidieron en señalar un podio liderado por plataformas de comercio electrónico y grandes superficies. De un total de 18 marcas sugeridas en el ejercicio, únicamente seis aparecieron de manera constante en las respuestas de todos los modelos evaluados:

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“La inteligencia artificial ya es un nuevo espacio de descubrimiento. Si una marca no aparece en sus respuestas, para muchos consumidores no existe”, advirtió Rodrigo Castro, CEO de Shift Latam, sobre el impacto comercial de estos algoritmos en el bolsillo de los compradores.

¿Dónde comprar tecnología, ropa y tiquetes aéreos según la IA?

El comportamiento de las recomendaciones cambia de forma significativa cuando el comprador formula una necesidad específica. De hecho, una compañía puede liderar el panorama general y perder protagonismo en un nicho concreto: es el caso de Mercado Libre, que encabeza el ranking general, pero desciende al cuarto puesto en tecnología y al octavo lugar en ropa.

Por categorías, los resultados entregados por las plataformas de IA se distribuyen así:

Tecnología: Ktronix ocupa el primer lugar de las recomendaciones, seguido por Falabella en la segunda posición y Alkosto en el tercer puesto.

ocupa el primer lugar de las recomendaciones, seguido por en la segunda posición y en el tercer puesto. Ropa y moda: Falabella lidera el listado por encima de Dafiti y Adidas .

lidera el listado por encima de y . Tiquetes aéreos: Avianca encabeza la consulta con 35 puntos, seguida por LATAM y JetSMART completando el podio de aerolíneas.

Dentro de todo el análisis, Falabella destacó como la única empresa presente en el top 3 de tres mediciones distintas: tercer lugar en la consulta general, segundo en tecnología y primero en ropa.

La reputación digital como activo financiero en jornadas de descuento

Más allá de las ofertas puntuales de fin de semana, los hallazgos evidencian que los algoritmos de inteligencia artificial reflejan el posicionamiento y la confianza que las compañías construyen a lo largo de todo el año en el ecosistema digital.

“En Black Friday, la batalla por la atención dura horas, pero la reputación se construye durante todo el año. Las marcas que entienden la influencia como la capacidad de generar confianza llegan a esta temporada con una ventaja difícil de replicar”, señaló Gonzalo Piñeros, gerente general de Shift Porter Novelli Colombia.

Desde el punto de vista metodológico, la consultora precisó que este ejercicio no constituye una encuesta de consumo, una medición de volumen de ventas ni una recomendación comercial directa, sino un monitoreo técnico sobre la visibilidad y presencia de las marcas en las respuestas que hoy consultan los compradores para comparar alternativas.

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