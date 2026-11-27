Más de 130.000 clientes de Banco Falabella en 22 municipios de Colombia cuentan ahora con acceso a retiros, depósitos y pagos en tiendas OXXO mediante una alianza operativa con Puntored.

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Esta integración elimina la necesidad de desplazarse hasta una oficina bancaria tradicional, llevando transacciones básicas en efectivo hacia comercios de conveniencia presentes en múltiples regiones del territorio nacional.

En Antioquia, la cobertura abarca Sabaneta; en Atlántico, incluye Soledad y Puerto Colombia; en Boyacá, opera en Chiquinquirá; en Caldas, cubre Villamaría; en Risaralda, funciona en Dosquebradas; y en Tolima, llega a Melgar.

Asimismo, en Santander los puntos habilitados se encuentran en Piedecuesta, Girón y Barrancabermeja, mientras Cundinamarca concentra doce localidades: Zipaquirá, Madrid, Funza, Fusagasugá, La Calera, Tenjo, Ricaurte, Gachancipá, La Mesa, Anapoima, Villeta y Tena.

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Crecimiento de la corresponsalía y alcance de la red

El convenio entre Puntored y la cadena de origen mexicano OXXO comenzó en enero de 2025 con cerca de 30 tiendas y actualmente suma 650 establecimientos activos en Colombia.

Hasta el momento, esta infraestructura acumula 1,14 millones de operaciones financieras por un monto cercano a $ 156.300 millones, impulsada por los 12 millones de visitas mensuales que reciben dichos locales.

Detrás de esta operación tecnológica participa Puntored, red con más de 20 años de trayectoria junto a comercios de barrio, que administra cerca de 23.000 corresponsales bancarios para 22 entidades financieras.

“Esta alianza hace parte de nuestro compromiso de hacerles la vida más fácil a nuestros clientes, acercando nuestros servicios a los espacios que hacen parte de su día a día, complementando nuestros canales propios en diferentes municipios del país a través de estos aliados. Sabemos que el uso del efectivo sigue siendo relevante para muchas personas, incluso en un entorno cada vez más digital, por eso, sumar nuevos puntos OXXO a nuestra red nos permite ofrecerle a nuestros clientes soluciones sencillas, cercanas y convenientes”, afirmó Agustín Lira, gerente División Medios de Pago y Marketing de Banco Falabella.

Este despliegue coincide con el crecimiento nacional de los corresponsales físicos y móviles, que aumentaron 14,4 % y cubren los 1.104 municipios colombianos, según el Reporte de Inclusión Financiera 2025.

En la práctica, este modelo de corresponsalía bancaria facilita que habitantes de ciudades intermedias y municipios cercanos realicen trámites financieros cotidianos en horarios extendidos sin depender exclusivamente de sucursales físicas tradicionales.

Así, la articulación entre banca, redes transaccionales y comercio minorista responde a la persistente demanda de efectivo que convive hoy con la digitalización de pagos en Colombia.

De cara al corto plazo, OXXO proyecta alcanzar 700 tiendas abiertas en Colombia antes de terminar 2026, mientras Puntored planea integrar estos nuevos establecimientos durante 2027 para ampliar la atención financiera.

¿Quién es dueño del Banco Falabella?

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