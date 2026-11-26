Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La edición número 16 de Ibagué, Negocios & Moda 2026 abrió sus puertas como uno de los eventos más destacados en la industria textil y de confecciones del país, cuya meta principal es impulsar el sector de la moda en la región y ofrecer nuevas oportunidades comerciales para las empresas participantes. De acuerdo con la información ofrecida en El Nuevo Día, la muestra empresarial se lleva a cabo en el centro de convenciones Alfonso López Pumarejo, desde las 10:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, con una amplia participación de marcas que exponen productos de confección, calzado, bolsos, joyería y accesorios.

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En el marco de este evento, no solo se resalta el valor de la exhibición comercial, sino también la apuesta por el fortalecimiento de la red empresarial a través de una rueda de negocios presencial. Esta actividad conecta a empresarios y compradores en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, dando continuidad a las reuniones virtuales que se adelantaron de manera previa. La finalidad es entablar nuevos vínculos comerciales, ampliando así las posibilidades de crecimiento y expansión para los negocios presentes en la feria.

Además de los espacios comerciales, la agenda académica ocupa un lugar relevante dentro de Ibagué, Negocios & Moda 2026. Uno de los elementos más destacados es el taller ‘Aprende a destacar tu marca y llevarla a nuevos mercados’, liderado por Camila Lucía Rodríguez, directora de Internacionalización y Modelos de Innovación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Este espacio, dirigido a empresarios y emprendedores, ofrece herramientas prácticas para alcanzar mercados diferentes y para innovar en el sector.

La directora de Cormoda, Carolina Artunduaga, resaltó la positiva recepción de esta edición y el trabajo en conjunto con la Cámara de Comercio de Bucaramanga y ADT Protolima. Según sus declaraciones recogidas por El Nuevo Día, las expectativas de negocios superan los 14.000 millones de pesos, evidenciando así el potencial impacto económico local.

La programación académica continuará el 26 de noviembre en la Cámara de Comercio de Ibagué y el 27 de noviembre en el Panóptico. Estas jornadas abordarán temas vitales como tendencias de moda, creatividad, aplicación de inteligencia artificial, estrategias comerciales y propuestas de moda inclusiva. Tanto la muestra empresarial como la agenda académica permiten el ingreso gratuito mediante inscripción previa, mientras que la Gran Pasarela requiere un proceso de registro por separado.

El evento, realizado hasta el 27 de noviembre, cuenta con la organización de Cormoda y el respaldo de entidades como la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué y la Cámara de Comercio, buscando consolidar a Ibagué como un referente nacional en negocios y moda.

¿Qué actividades ofrece Ibagué, Negocios & Moda 2026 para empresarios y visitantes?

De acuerdo con la programación proporcionada, Ibagué, Negocios & Moda 2026 brinda una muestra empresarial de productos, una rueda de negocios presencial, talleres académicos liderados por expertos y una pasarela especial. La agenda incluye temas de tendencias, creatividad, inteligencia artificial y moda inclusiva, todo pensado para impulsar el aprendizaje, la conexión comercial y la visibilidad de la industria regional.

¿Cuáles son las expectativas comerciales de Ibagué, Negocios & Moda 2026 según Cormoda?

Según la directora de Cormoda, Carolina Artunduaga, citada por El Nuevo Día, las expectativas de negocios proyectadas para el evento superan los 14.000 millones de pesos. Esta cifra representa la confianza en la capacidad de la feria para dinamizar la economía del sector de la moda en Ibagué y fortalecer los lazos comerciales entre empresarios y compradores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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