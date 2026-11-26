Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Cámara de Comercio de Ibagué llevó a cabo la primera edición de los Premios Boga - Mérito Empresarial Tolimense 2026, una distinción cuyo objetivo es destacar y visibilizar a empresas y líderes que trabajan por el desarrollo económico y social del Tolima. El evento se desarrolló en el Hotel Estelar de Ibagué, congregando a representantes de diferentes sectores económicos de la región y consolidando un homenaje a la innovación, el esfuerzo y la trayectoria del empresariado local, según la propia Cámara de Comercio de Ibagué.

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Durante la gala se entregaron reconocimientos en ocho categorías, incluyendo dos distinciones especiales. El galardón entregado fue una réplica del Boga, símbolo regional de empuje, dirección y liderazgo, con un fuerte significado para los empresarios tolimenses. Entre las firmas destacadas, Grupo Internacional de Eléctricos S.A.S. recibió el homenaje a Expansión de Mercados, gracias a su crecimiento en Colombia y su llegada a territorio panameño. De acuerdo con declaraciones de su gerente, Deibit Mauricio Lozano Grimaldo, el premio constituye una exaltación al esfuerzo colectivo y a la persistencia empresarial.

Por otra parte, Trendmoda S.A.S., creadora de las marcas MOLE y SOU, fue reconocida en la categoría de Crecimiento Empresarial. En el ámbito de la transformación digital, Grupo Pixeling Solutions S.A.S. sobresalió gracias a su plataforma Recorvet, orientada a la gestión de clínicas veterinarias. Club Deportes Tolima S.A., bajo el liderazgo de César Alejandro Camargo Serrano, fue galardonado en Impacto Regional por su destacado papel al posicionar al departamento en el ámbito deportivo.

El evento también reconoció la labor de Clorquímicos Ltda. en la categoría Empresa que Inspira, resaltando sus casi 30 años en Ibagué. Tecnicentro Llantas Quinta Avenida S.A.S obtuvo el premio en Relevo Generacional por asegurar la continuidad del negocio familiar, mientras que Organización Pajonales S.A.S. fue distinguida en Empresa con Propósito, al sobresalir en desarrollo rural sostenible, generación de plazas laborales e innovación agroindustrial.

Entre los momentos más emotivos de la gala estuvo el homenaje a Doris Morera de Castro, presidenta de la Fundación Musical de Colombia, quien recibió el reconocimiento especial en Liderazgo Femenino por su compromiso de casi cuarenta años con la música andina y la consolidación del Festival Nacional de la Música Colombiana. También se homenajeó a Carmen Elena Barragán Guzmán, cuya carrera de más de treinta años fue fundamental para el fortalecimiento institucional antes de su jubilación. Así, la Cámara de Comercio de Ibagué busca, con los Premios Boga, fortalecer los lazos entre el empresariado y el progreso regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué empresas fueron reconocidas en los Premios Boga - Mérito Empresarial Tolimense 2026?

Siete empresas recibieron homenaje en la primera edición de los Premios Boga - Mérito Empresarial Tolimense 2026: Grupo Internacional de Eléctricos S.A.S., Trendmoda S.A.S., Grupo Pixeling Solutions S.A.S., Club Deportes Tolima S.A., Clorquímicos Ltda., Tecnicentro Llantas Quinta Avenida S.A.S. y Organización Pajonales S.A.S., además de dos reconocimientos especiales, según la Cámara de Comercio de Ibagué.

¿Cuál es el propósito de los Premios Boga en el Tolima?

La finalidad de los Premios Boga, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Ibagué, es destacar a las empresas y líderes que contribuyen al crecimiento, la competitividad y el posicionamiento del Tolima, reconociendo su impacto en el desarrollo económico, social y cultural del departamento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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