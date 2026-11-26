Por: El Espectador

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La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 031-26 en la que advierte sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos en el sur del Tolima, específicamente en los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco. De acuerdo con esta alerta, la situación se agrava por la presencia de integrantes del Estado Mayor Central (EMC), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), dirigidas por alias "Iván Mordisco". Además, se identificó la coexistencia de otros grupos armados en Ataco.

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Según la Defensoría, en Ataco hay una disputa abierta por las rentas ilegales provenientes de la extracción ilícita de oro en las cuencas de los ríos Atá y Saldaña, y en la quebrada Pole. Esta pugna involucra al Frente Gerónimo Galeano del EMC, a la Segunda Marquetalia y al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido también como Clan del Golfo. La presencia de estos grupos ha tenido como consecuencia la imposición de cobros extorsivos, retenciones e intimidaciones contra mineros artesanales, compradores y transportadores.

La situación ambiental es igualmente preocupante. El informe indica que hay más de 300 excavadoras en Ataco y Chaparral, lo que ha provocado la deforestación de más de 232 hectáreas de bosque, de acuerdo con la alerta emitida. Esta degradación del entorno se suma a los problemas sociales que afectan a las comunidades campesinas y a los productores rurales, como caficultores, recolectores y ganaderos, quienes también son víctimas de extorsión.

La Defensoría enfatiza que no solo la población campesina sufre las consecuencias de la violencia. Los pueblos indígenas, como las comunidades Pijao en Ataco y Chaparral, así como las comunidades Nasa We'sx, Páez y Nasa en Rioblanco, también han sido afectados. Las amenazas alcanzan a integrantes de juntas de acción comunal, de Asojuntas y a líderes ambientales, quienes son intimidados para transmitir mensajes de los grupos armados. El informe resalta además el "altísimo riesgo de reclutamiento forzado" que enfrentan niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes pueden ser usados en tareas de mensajería, inteligencia, están vulnerables a la desescolarización y a accidentes con explosivos.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo declaró que los firmantes del Acuerdo de Paz también están en situación de riesgo. Por ello realizó 20 recomendaciones a las autoridades nacionales, departamentales y municipales. Entre las peticiones, instó al Ministerio del Interior a tomar medidas urgentes, e invitó a las alcaldías de los municipios afectados, a la Unidad para las Víctimas (Uariv) y a la Gobernación del Tolima para que brinden asistencia y respuesta humanitaria ante estos hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la situación de derechos humanos en el sur del Tolima es preocupante según la Defensoría?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la preocupación surge por la presencia de múltiples grupos armados que se disputan rentas ilegales relacionadas con la minería ilícita, generando intimidaciones, extorsiones y violaciones generalizadas contra comunidades rurales, indígenas, líderes y menores de edad, todo en un contexto de deforestación y riesgo ambiental.

¿Qué recomendaciones hizo la Defensoría para proteger a las comunidades de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco?

La Defensoría recomendó al Ministerio del Interior actuar de manera urgente en la prevención y protección frente a los hechos de violencia. Además, instó a las autoridades locales, a la Unidad para las Víctimas (Uariv) y a la Gobernación del Tolima a ofrecer asistencia y respuesta humanitaria integrada en las zonas en riesgo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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