Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

A tan solo un mes de que arranque una de las fiestas más emblemáticas del país, la Alcaldía de Cali y Corfecali realizaron la presentación oficial de la programación de la edición número 69 de la Feria de Cali, cuyo lema es "Un Canto a la Vida". El acto de lanzamiento tuvo lugar en el barrio Obrero y marcó el inicio de la cuenta regresiva hacia una celebración que busca resaltar la identidad, la cultura y las tradiciones de Cali. Este año, el evento cobra mayor relevancia al presentarse como un escenario de encuentro y una estrategia para fortalecer la reactivación de la ciudad, especialmente después del terremoto ocurrido el 10 de agosto.

Sigue a PULZO en Discover

La programación de la Feria de Cali se llevará a cabo entre el 25 y el 30 de diciembre, desplegando actividades en las 22 comunas y los 15 corregimientos del municipio, con el objetivo de involucrar a toda la ciudadanía y llevar la fiesta a todos los rincones. Así lo expresó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien invitó tanto a locales como a visitantes a apoyar a la capital del Valle del Cauca saliendo a disfrutar y vivir intensamente la feria. Según lo comunicado por la Alcaldía de Cali, se busca que la celebración sea incluyente, descentralizada y promueva el sentido de comunidad.

Entre las novedades de esta edición figura la apertura oficial del evento con el Salsódromo el 25 de diciembre, que ofrecerá un recorrido gratuito de 800 metros por la tradicional calle 5, entre calles 24 y 36, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. Posteriormente, la jornada se traslada al estadio Pascual Guerrero con un espectáculo musical para 30.000 personas, cuyo desfile contará con 526 artistas más que el año anterior, lo que implica un crecimiento significativo del 22,8 %. Otra innovación es el evento en el Monumento a la Solidaridad el 26 de diciembre, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m., pensado como espacio de encuentro ciudadano y vitrina para la promoción de productos de emprendedores locales.

La agenda incluye además la Feria Rural y Comunera, el encuentro de melómanos y coleccionistas, casetas, el festival ‘Cali se viste de Salsa’, el Superconcierto, espectáculos como Cali Viveflow, Living Vallenato y Living Cantina, el Festival de Orquestas en el barrio Obrero, y el tradicional Carnaval de Cali Viejo. Para esta edición, la programación anunció la ausencia del conocido desfile de carros clásicos y antiguos. Según información difundida por la Alcaldía y Corfecali, serán en total 54 eventos los que compondrán la variada propuesta de esta versión número 69.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los eventos principales de la Feria de Cali 2026?

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, entre los principales eventos de la edición número 69 de la Feria de Cali están el Salsódromo, el espectáculo en el estadio Pascual Guerrero, el encuentro de melómanos y coleccionistas, la Feria Rural y Comunera, los festivales de salsa y vallenato, el Superconcierto y el tradicional Carnaval de Cali Viejo. También se destaca un espacio para muestras de emprendimientos en el Monumento a la Solidaridad.

¿Por qué la Feria de Cali 2026 no tendrá desfile de carros clásicos y antiguos?

Según la programación difundida por la Alcaldía de Cali y Corfecali, para la versión número 69 de la Feria de Cali no está contemplado el tradicional desfile de carros clásicos y antiguos. Se priorizan otros eventos y actividades que buscan fortalecer la reactivación de la ciudad y brindar espacios de participación ciudadana e impulso a los emprendedores locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.