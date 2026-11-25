Por: Noticiero 90 minutos

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Doménico Reina Villegas, un niño de 9 años oriundo del Valle del Cauca, se ha convertido en motivo de orgullo para su región y Colombia, gracias a su extraordinaria habilidad en matemáticas. Este joven talento alcanzó el sexto lugar en la Mental Math World Cup 2026 realizada en Dubái, un evento que reunió cerca de 8.100 participantes de 56 países, según información de 90 Minutos. Por su desempeño y aporte al reconocimiento del departamento, Doménico fue distinguido con la Orden al Mérito Vallecaucano, exaltando no sólo su destreza individual sino también la proyección positiva para el país.

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El reto al que se enfrentó no era menor: resolver 100 operaciones matemáticas en un lapso de tan solo tres minutos y 53 segundos. Entre las tareas que debió resolver se encontraban ecuaciones, potencias y combinaciones de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de tres dígitos, un desafío que dejó en evidencia sus aptitudes avanzadas para el cálculo mental. Según palabras del propio Doménico, su afinidad y capacidad para los números tienen raíces familiares, pues desde pequeño demostró facilidad para manejar cifras grandes y ha encontrado en su familia inspiración y enseñanza constante.

Sin embargo, su talento no se limita a los números. Doménico también dedica tiempo al golf y al piano clásico, y ha representado a Colombia en torneos internacionales de golf, logrando ser campeón del circuito U.S. Kids Golf Coffee Triangle. Aunque destaca en estas áreas, Doménico tiene una meta clara: quiere encaminarse profesionalmente hacia la ciencia, especialmente la física y las matemáticas.

Recientemente, este joven fue invitado como conferencista en una actividad académica de la Universidad Icesi, organizada por el Departamento de Pensamiento Lógico y Matemático. En su charla titulada ‘Las matemáticas que no vemos’, abordó cómo los conceptos matemáticos están presentes en la música, el golf y la vida diaria, destacando la importancia de herramientas como la geometría, la probabilidad y los patrones numéricos. Para él, las matemáticas trascienden el aula y se manifiestan en la estrategia deportiva, la armonía musical y la comprensión de situaciones cotidianas.

De acuerdo con la madre de Doménico, María Victoria Villegas, la satisfacción por los logros de su hijo es doble, pues además de valorar el crecimiento individual, resalta el reconocimiento estatal, que incluso llevó a la proclamación del Día de las Matemáticas en el Valle del Cauca. Señala, además, los desafíos que enfrentan los niños con altas capacidades, como la disincronía, que ocurre cuando su edad cognitiva no corresponde con su edad biológica. Por ello, destaca el papel fundamental del acompañamiento y apoyo familiar en el proceso de formación y adaptación de estos talentos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué logro alcanzó Doménico Reina Villegas en la Mental Math World Cup 2026?

Doménico Reina Villegas fue reconocido como uno de los matemáticos infantiles más destacados al lograr el sexto puesto en la Mental Math World Cup 2026, realizada en Dubái. Allí, tuvo que resolver 100 complejas operaciones matemáticas en un tiempo récord, compitiendo con miles de jóvenes de diferentes países, según información de 90 Minutos.

¿Qué significa disincronía en niños con altas capacidades?

La disincronía es un fenómeno que afecta a niños con talentos excepcionales, donde existe una diferencia notable entre la edad cognitiva y la edad biológica del menor. De acuerdo con la madre de Doménico, esta diferencia genera desafíos únicos en el proceso de adaptación y acompañamiento, ya que sus capacidades avanzadas no siempre están en sintonía con su madurez física o emocional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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