El presidente Abelardo de la Espriella participó directamente en las negociaciones con los delincuentes que mantuvieron retenidas a más de 30 personas en el almacén Éxito de Cartagena. Según detalles revelados por El Tiempo, el mandatario habló por teléfono con uno de los integrantes de la banda e incluso le propuso ingresar al establecimiento para facilitar la liberación de los rehenes.

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La negociación se extendió durante 15 horas y estuvo a cargo de expertos en inteligencia y manejo de situaciones con personas retenidas. El proceso comenzó hacia las 11:00 de la mañana y fue liderado por una oficial del Gaula de la Policía, especializada en liberación de rehenes y tácticas de negociación. El caso se originó en un intento fallido de robo a un carro de valores.

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De acuerdo con una fuente consultada el medio mencionado, los delincuentes eligieron a un solo vocero para comunicarse con las autoridades. Se trataba del hombre que posteriormente fue abatido durante el operativo. El sujeto, que tenía acento paisa, habría reconocido que el objetivo inicial del asalto era el vehículo encargado del transporte de dinero.

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Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando De la Espriella pidió que le informaran al negociador que él asumiría directamente la interlocución con el delincuente. El presidente le manifestó que estaba dispuesto a entrar al almacén, siempre que se produjera la liberación inmediata de las personas retenidas y se cumplieran los protocolos de seguridad.

“El presidente Abelardo de la Espriella habló de manera directa con el delincuente. Incluso, le dijo que, con los protocolos de seguridad, él estaba dispuesto a entrar al almacén siempre y cuando se liberaran de inmediato a los rehenes. Pero ellos insistían en que almacenes Éxito tenía que pagarles algo”, relató una de las personas que estuvo presente en las conversaciones. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien permaneció en el Puesto de Mando Unificado, confirmó a ese medio la participación del mandatario.

Sobre los responsables, fuentes oficiales señalaron que el hombre abatido y los dos capturados son de Medellín. Además, los tres tendrían antecedentes por hurto calificado, porte y tráfico de armas, falsedad marcaria y violencia intrafamiliar. Los dos detenidos permanecían este miércoles en audiencias de legalización de captura, mientras avanzaban las actuaciones judiciales por lo ocurrido en el establecimiento comercial.

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Después de la liberación, las autoridades también tuvieron que verificar la identidad de las personas que salían del almacén. Hacia las 4:00 de la mañana, el Gaula detectó que dos de los secuestradores se habían cambiado de ropa para intentar pasar como rehenes. “Entraron al centro comercial y cogieron ropa. Se quitaron el uniforme y pretendían salir como uno de los rehenes. Solo dejaron al jefe del grupo vestido con overol y capucha”, explicó la fuente. La maniobra obligó a extremar los controles para identificar a los responsables.

Así fue la liberación de rehenes en Cartagena

Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.