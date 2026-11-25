En medio de los hechos violentos en el territorio nacional, la administración del presidente estadounidense Donald Trump rechazó oficialmente el ataque terrorista perpetrado el pasado lunes 23 de noviembre en Villavicencio, reafirmando su respaldo bilateral frente a las organizaciones criminales en Colombia.

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“Estados Unidos condena enérgicamente el atentado terrorista en Villavicencio y se solidariza con el gobierno de De la Espriella y el pueblo colombiano”, manifestó un portavoz oficial de Washington en declaraciones a Semana.

“Nuestros pensamientos están con las personas afectadas por este acto de violencia y deseamos una pronta y completa recuperación a los heridos”, expresó el vocero estadounidense al referirse a las víctimas del estallido.

“Como señaló el secretario Rubio en Barranquilla en septiembre sobre la importancia de seguir luchando contra los grupos narcoterroristas y criminales: Estados Unidos cooperará con el gobierno colombiano en todo lo necesario para hacer frente a esta amenaza regional”, recalcó el portavoz.

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Mediante esa postura diplomática, Washington ratificó su disposición para articular acciones conjuntas con las autoridades colombianas destinadas a desmantelar estructuras dedicadas al crimen organizado transnacional.

“Estados Unidos mantiene su firme compromiso de trabajar junto con Colombia para combatir el narcoterrorismo, reforzar la seguridad y proteger la vida de nuestros ciudadanos”, puntualizó el representante norteamericano.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella responsabilizó a facciones disidentes de las FARC por la explosión en Villavicencio, justo al cumplirse diez años del acuerdo de paz con dicha guerrilla.

“El bandido Antonio Medina de las disidencias es el culpable y vamos a ir a tras él”, declaró el jefe de Estado ante medios de comunicación al arribar a la capital del departamento del Meta, donde un carro bomba detonado el lunes en la noche dejó 25 heridos y más de 80 edificios destruidos.

Alias Antonio Medina comanda una estructura disidente de las Farc subordinada al guerrillero conocido como Iván Mordisco, actualmente considerado el criminal más buscado por las fuerzas de seguridad en territorio colombiano.

Este pronunciamiento coincide con los acuerdos alcanzados durante la reciente visita oficial de Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, quien anunció una ampliación sustancial de la cooperación militar bilateral contra el narcotráfico.

Durante aquella agenda institucional, el titular del Pentágono resaltó la coordinación bilateral, la entrega de un avión Hércules C-130 a la Fuerza Aérea Colombiana y la participación en Escudo de las Américas.

Asimismo, el funcionario estadounidense mantuvo una postura frontal contra las redes narcoterroristas, planteando realizar futuras operaciones conjuntas en defensa de la estabilidad hemisférica.

De esta manera, ambos gobiernos consolidan una alianza estratégica enfocada en neutralizar amenazas violentas en toda Colombia y proteger la seguridad ciudadana.

Balance del atentado en Villavicencio

El atentado con carro bomba perpetrado frente a la Gobernación del Meta en Villavicencio dejó al menos 24 personas heridas.

La explosión ocurrió exactamente a las 9:13 de la noche en el centro de la capital metense, provocando un cráter vial y dejando sin fluido eléctrico varias cuadras aledañas.

Entre los ciudadanos lesionados figura una menor de edad, aunque las autoridades departamentales confirmaron afortunadamente que la fuerte detonación nocturna no provocó ninguna víctima mortal en el sector.

Respecto a las afectaciones materiales, el alcalde Alexander Baquero Sanabria informó que aproximadamente 85 inmuebles sufrieron daños severos, incluyendo viviendas residenciales, oficinas públicas y numerosos locales comerciales cercanos.

La onda expansiva destrozó ventanales, hundió puertas metálicas y esparció escombros sobre las calles céntricas, obligando a evacuar preventivamente a residentes y comerciantes durante las horas posteriores al ataque.

Por su parte, la gobernadora Rafaela Cortés coordinó junto a organismos de socorro la atención médica prioritaria en centros asistenciales locales y el censo técnico de edificaciones comprometidas.

El presidente Abelardo De La Espriella visitó Villavicencio para liderar un consejo extraordinario de seguridad, señalando directamente a disidentes de las FARC bajo el mando de alias Antonio Medina.

Asimismo, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales rechazó categóricamente el ataque terrorista y expresó total solidaridad institucional con las familias perjudicadas.

Actualmente, la Fuerza Pública mantiene acordonada el área afectada mientras avanzan las investigaciones judiciales para capturar a los responsables materiales e intelectuales de esta acción violenta contra la ciudad.

Así fue el atentado en Villavicencio

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.