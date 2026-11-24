El centro de Villavicencio amaneció este martes 24 de noviembre cubierto de vidrios, estructuras desprendidas y montañas de escombros luego de la explosión de un carro bomba frente a la sede de la Gobernación del Meta. La onda explosiva dejó más de 20 viviendas y establecimientos comerciales afectados en el corazón de la capital del departamento, transformando una zona habitual de cafeterías, restaurantes, almacenes y puntos de encuentro ciudadano.

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Uno de los puntos más golpeados fue una cafetería ubicada en diagonal a la Gobernación, considerada uno de los locales más antiguos y tradicionales del sector, cuya construcción de barro y madera quedó completamente reducida a escombros tras el estallido. La sede de la administración departamental también sufrió daños severos en la fachada de sus ocho pisos, de donde se desprendieron varias varillas metálicas que terminaron sobre la vía junto con restos de ventanales y revestimientos.

El impacto alcanzó además a negocios de ropa, comidas, víveres y cosméticos ubicados en los alrededores, que quedaron con vitrinas destruidas, cielos rasos caídos y puertas metálicas retorcidas o arrancadas de sus marcos. La afectación se extendió hasta la plaza Los Libertadores, donde los cristales de las edificaciones vecinas quedaron regados sobre el suelo, el pesebre navideño instalado en el espacio público resultó averiado y dos automóviles junto con una motocicleta quedaron destruidos.

El atentado terrorista perpetrado contra la @GobMeta, en Villavicencio, debe ser rechazado con absoluta contundencia. Hasta el momento se habla de 23 personas heridas. Esperamos su pronta recuperación. Estos hechos de violencia son absolutamente inaceptables. Quienes recurren al terrorismo para sembrar miedo, destruir y desestabilizar al país le hacen un profundo daño a todos los colombianos. Expresamos nuestra solidaridad con la gobernadora del Meta, @RafaelaCortesZ, su equipo de trabajo y todos los habitantes de este departamento. Colombia no puede acostumbrarse a la violencia ni permitir que el miedo se imponga de nuevo. Como colombianos, debemos rodear a las instituciones, rechazar sin ambigüedades cualquier expresión de terrorismo y defender la vida, la democracia y la paz de nuestro país. — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) November 24, 2026

Durante la madrugada, cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura de Villavicencio adelantaron labores de limpieza y remoción de escombros con maquinaria amarilla para despejar las calles y retirar materiales sueltos de las fachadas. Entre tanto, a primera hora de este martes el presidente Abelardo de la Espriella encabeza un consejo de seguridad junto con la gobernadora del Meta y los altos mandos de la fuerza pública para evaluar el alcance de los daños y definir medidas tras el atentado.

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