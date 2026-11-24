Las investigaciones por el atentado contra la Gobernación del Meta apuntan a una posible participación de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco. Entre las primeras hipótesis de los organismos de inteligencia aparece alias Antonio Medina, señalado cabecilla de los frentes 28 y 39 del Bloque Amazonas.

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(Vea también: Momento exacto de explosión de carro bomba en Villavicencio quedó en video; aumentan heridos)

La información fue conocida este martes 24 de noviembre, después de la explosión de un vehículo cargado con explosivos en el centro de Villavicencio. Fuentes consultadas por Caracol Radio indicaron que Medina sería uno de los señalados por la planeación del ataque, aunque su responsabilidad todavía está bajo investigación.

Una de las líneas que estudian las autoridades relaciona el atentado con una posible retaliación por el bombardeo realizado durante el fin de semana en zona rural de Mapiripán, Meta. En esa operación militar murieron cinco integrantes de las disidencias, según el reporte conocido por las autoridades y las declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella.

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La hipótesis cobra relevancia por la cercanía entre ambos hechos y por la estructura armada que estaría bajo análisis. Sin embargo, las autoridades todavía buscan establecer qué frente participó en la acción y quiénes habrían intervenido directamente en la preparación y ejecución del carro bomba.

#EnDesarrollo Bomberos de Villavicencio piden a los habitantes no acercarse al centro de la ciudad, donde ocurrió el atentado terrorista. Además, reportan el colapso estructural del edificio de la Gobernación del Meta. #VocesySonidos https://t.co/TfWMeXWZhq — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 24, 2026

Circula fotografía de explosivo con mensaje dirigido a Abelardo de La Espriella

En medio de las investigaciones también comenzó a circular una fotografía que mostraría uno de los artefactos explosivos utilizados en el atentado contra la sede departamental. La imagen ha llamado la atención porque el elemento tendría un mensaje dirigido al presidente Abelardo De La Espriella.

La fotografía fue difundida por Canal Uno y se presenta como parte del material que habría sido instalado en el vehículo que explotó frente a la Gobernación. No obstante, hasta el momento no se conoce una confirmación oficial sobre su autenticidad ni sobre el origen exacto de la imagen.

Por ahora, tampoco se ha establecido públicamente quién escribió el mensaje ni si este corresponde a una comunicación directa de la estructura que estaría detrás del ataque. Estos elementos deberán ser verificados por los investigadores dentro del proceso para esclarecer lo ocurrido.

🔴 EN DESARROLLO | Alias Antonio Medina, cabecilla de los frentes 28 y 39 de las disidencias del bloque Amazonas, sería el responsable del atentado contra la Gobernación del Meta. Circula una foto de un artefacto explosivo con un mensaje dirigido al presidente Abelardo de la Espriella. La imagen correspondería a los explosivos que se instalaron en el ataque. 📍 Villavicencio — Canal 1 (@Canal1_Col) November 24, 2026

Otras hipótesis apuntan a estructuras de Iván Mordisco

Aunque Caracol Radio mencionó a alias Antonio Medina y los frentes 28 y 39, las versiones conocidas sobre la autoría todavía no son concluyentes.

La FM informó que otra línea de investigación apunta al Frente 44 de las disidencias de las Farc, también bajo las órdenes de Iván Mordisco. Ese medio señaló que el ataque habría sido una respuesta a la operación militar del 21 de noviembre contra la estructura 44 Antonio Ricaurte, en Mapiripán.

Por su parte, Semana reportó que los organismos de inteligencia buscan determinar si el atentado fue ejecutado por integrantes de las disidencias de Iván Mordisco o de alias Calarcá. Una fuente consultada por esa publicación advirtió que todavía sería prematuro atribuir la responsabilidad a una facción específica.

La Policía Metropolitana de Villavicencio informó que desplegó sus capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

A car bomb detonated in the Colombian city of Villavicencio, destroying the governor’s office and surrounding buildings, President Abelardo de la Espriella says. Residents sought shelter in streets in the chaotic scene near the blast site strewn with the wreckage of damaged buildings, rubble and a large crater, according to AFP journalists — AFP News Agency (@AFP) November 24, 2026

Atentado dejó 23 personas heridas en Villavicencio

La explosión ocurrió hacia las 9:30 de la noche del lunes 23 de noviembre y ocasionó graves daños en la sede de la Gobernación del Meta, así como en establecimientos comerciales, viviendas y otros inmuebles cercanos.

El balance de personas afectadas también aumentó durante las horas posteriores a la detonación. La Secretaría de Salud del Meta reportó 23 heridos, entre ellos una menor de edad, mientras los organismos de emergencia continuaban con las labores de atención.

El presidente Abelardo De La Espriella condenó el ataque y anunció que viajaría a Villavicencio para reunirse con las autoridades regionales. Además, advirtió que su Gobierno buscará a los responsables y que el atentado no quedará impune.

Mientras avanzan las pesquisas, la posible participación de alias Antonio Medina, la relación con el bombardeo en Mapiripán y la fotografía del artefacto con el mensaje dirigido al mandatario hacen parte de los elementos que rodean la investigación.

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