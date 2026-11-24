El presidente Abelardo De La Espriella anunció que se desplazará este martes 24 de noviembre a Villavicencio para reunirse con las autoridades del Meta y revisar las medidas de seguridad que se adoptarán después del atentado contra la sede de la Gobernación.

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(Vea también: De la Espriella estalló por ataque que dejó muerto en batallón de Cesar: “Van a pagar con sangre”)

La decisión se conoció luego de una conversación telefónica con la gobernadora Rafaela Cortés, quien le entregó detalles de la emergencia ocasionada por la explosión de un vehículo cargado con explosivos en el centro de la capital metense.

Durante la llamada, el mandatario manifestó su intención de ponerse al frente de la situación y trabajar en acciones para responder a la escalada de violencia que afecta al departamento.

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«Yo mañana voy para allá a verme con ustedes y hacer un plan de choque y a ver cómo recuperamos eso rápido», le dijo De La Espriella a la gobernadora.

El jefe de Estado también expresó su respaldo a Cortés y aseguró que llegará a la región con la determinación de intervenir frente a los problemas de seguridad. La visita tendrá como propósito coordinar acciones con las autoridades locales y la Fuerza Pública.

¡MISERABLES Y COBARDES! Gracias a Dios, hasta el momento no se registran víctimas mortales en el atentado terroristas perpetrado en Villavicencio. A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Los haremos pagar: este atentado no quedará impune. Como lo hemos hecho frente a otras estructuras criminales, desplegaremos toda la capacidad del Estado para perseguirlos, desarticular sus organizaciones y darlos de baja. No nos van a intimidar. No vamos a negociar bajo el terror. No vamos a retroceder. ¡Toda mi solidaridad con Villavicencio y el pueblo del Meta! Mi corazón está con ustedes. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 24, 2026

Mensaje de De La Espriella a grupos armados tras el atentado en Villavicencio

Además del anuncio de su desplazamiento, el presidente publicó un pronunciamiento en su cuenta de X en el que lanzó una advertencia a quienes resulten responsables del ataque.

«A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido», escribió.

En el mismo mensaje agregó: «Juro que los haré pagar: este atentado no quedará impune».

De La Espriella aseguró que su Gobierno utilizará las capacidades de la Fuerza Pública para perseguir a los responsables, desarticular las organizaciones involucradas y llevar a cabo operaciones contra sus integrantes.

También descartó que los ataques puedan llevar al Ejecutivo a negociar con estructuras criminales. Según manifestó, la intención de estos grupos sería intimidar a las autoridades y presionar un cambio en la política de seguridad.

Por ahora, las autoridades no han identificado públicamente a los responsables materiales e intelectuales de la explosión. Las declaraciones del mandatario hacen parte de su reacción política frente al atentado y no constituyen una atribución judicial sobre sus autores.

#ACTUALIDAD Cámaras de seguridad ubicadas en el centro de Villavicencio, registraron el momento de la detonación del carro Bomba que afecto la Gobernación del Meta y varias edificaciones aledañas. https://t.co/qVSnCpbdgu https://t.co/lQe33hjXpX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2026

Rafaela Cortés pidió respaldo del Gobierno Nacional

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, ha mantenido comunicación con el Gobierno Nacional después de la detonación que afectó la sede departamental y varias edificaciones del centro de Villavicencio.

Tras confirmar el contacto con De La Espriella, la mandataria agradeció el acompañamiento de la Presidencia y destacó la importancia de coordinar una respuesta entre las instituciones.

«Su respaldo siempre ha sido total y hoy, más que nunca, en el Meta sentimos su apoyo, su solidaridad y el compromiso de todo su gabinete», expresó Cortés.

La gobernadora también señaló que la prioridad es proteger a los habitantes, evitar nuevos ataques y esclarecer lo ocurrido. Para ello, se activó un Puesto de Mando Unificado con participación de la Fuerza Pública y organismos encargados de atender la emergencia.

Atentado en Villavicencio dejó daños en la Gobernación y edificios cercanos

La explosión ocurrió durante la noche del lunes 23 de noviembre en inmediaciones de la Gobernación del Meta, en el sector de la Plaza Los Libertadores.

La detonación causó graves afectaciones en la infraestructura del edificio departamental y en establecimientos comerciales y construcciones ubicadas en los alrededores. Además, varias personas resultaron heridas y recibieron atención médica.

El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad. En uno de los videos conocidos después de la emergencia se observa el instante en que una fuerte luz invade la escena y una nube de humo cubre el sector tras la detonación.

Mientras el presidente prepara su llegada a Villavicencio, los organismos de investigación continúan recopilando información para establecer cómo fue ejecutado el atentado y quiénes estuvieron detrás de la acción.

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