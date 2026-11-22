Un atentado con artefactos explosivos contra una guarnición militar en La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar, desató una contundente reacción del presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

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La acción violenta ocurrió durante la noche del sábado 21 de noviembre contra las instalaciones del Batallón Especial Energético y Vial N.° 2 del Ejército Nacional en esa jurisdicción caribeña.

Como resultado de esta ofensiva criminal, falleció el soldado Estivinson José Epieyú Pushaina y otros 12 uniformados sufrieron heridas de diversa gravedad, recibiendo actualmente atención médica en centros asistenciales departamentales.

Mediante un pronunciamiento difundido en su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano repudió el ataque armado y prometió retaliaciones estatales inmediatas contra los responsables materiales e intelectuales del hecho.

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“Este y todos los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil los narcoterroristas los van a pagar con sangre”, advirtió De La Espriella al condenar la agresión.

Asimismo, el gobernante enfatizó que las estructuras ilegales enfrentarán la máxima capacidad operativa institucional tras perpetrar actos terroristas contra soldados y ciudadanos en distintos puntos del territorio nacional colombiano.

“Cada acción criminal tendrá una respuesta contundente, más fuerte, letal e implacable”, sostuvo el jefe de Estado al detallar la postura gubernamental frente a estas organizaciones armadas que operan ilegalmente.

“¡Vamos a acabar con esa plaga, con ese cáncer del narcoterrorismo que tanto daño le ha hecho a Colombia!“, sentenció el presidente al ratificar la ofensiva contra los grupos violentos.

Detalles militares del ataque en el departamento del Cesar

De acuerdo con los reportes técnicos entregados por la institución castrense, los atacantes emplearon rampas especialmente adaptadas para lanzar dispositivos explosivos improvisados directamente hacia el interior de la base militar.

Aunque versiones preliminares difundidas localmente mencionan la posible utilización de drones cargados con explosivos y la presencia de un presunto carro bomba, el mando militar aclaró que carecen de confirmación.

Los peritos militares avanzan en las inspecciones técnicas dentro del perímetro afectado para recolectar material probatorio que permita esclarecer exactamente los medios empleados durante la incursión nocturna en Cesar.

Por su parte, la Décima Brigada, unidad orgánica adscrita a la Primera División del Ejército Nacional, denunció que esta emboscada vulnera flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los Derechos Humanos.

En su declaración institucional, los altos mandos rechazaron categóricamente el atentado terrorista, señalando que atenta directamente contra la vida de los soldados y la seguridad de toda la población civil.

A través de la cuenta oficial de la Primera División del Ejército Nacional, la fuerza castrense ratificó que mantiene firme su compromiso constitucional pese a las adversidades de orden público.

De igual manera, la institución exhortó a los habitantes del Cesar a colaborar activamente suministrando información confidencial que facilite identificar a los responsables y prevenir nuevos episodios violentos en la región.

Para tal propósito, reiteraron que permanece habilitada permanentemente la línea 107, canal oficial dispuesto para recibir datos relevantes de la comunidad que impulsen las investigaciones y eviten ataques similares.

Finalmente, las autoridades precisaron que ningún grupo armado se ha atribuido todavía este atentado, mientras tropas militares desarrollan operaciones continuas para contrarrestar amenazas y fortalecer la seguridad en Cesar.

De esta manera, la Fuerza Pública mantiene despliegue territorial permanente en todo el corredor minero y energético del departamento para garantizar la tranquilidad ciudadana y proteger la infraestructura estratégica en Colombia.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.