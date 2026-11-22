Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Para finales de noviembre, justo en la fecha en la que se celebra el aniversario de las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se anticipa un importante movimiento en el panorama de las relaciones internacionales de Colombia. De acuerdo con reporteros de este diario, el lunes 30 está programada la firma de un decreto relacionado con las líneas de base de dichas islas, un concepto que funciona como delimitación soberana y que busca incluir a estos territorios insulares en las cartas náuticas oficiales. Este tipo de acto, según las fuentes consultadas, podría ir más allá de lo meramente administrativo: en la Casa de Nariño se está considerando la posibilidad de aprovechar la ocasión para anunciar oficialmente la ruptura de relaciones diplomáticas con el régimen encabezado por Daniel Ortega en Nicaragua.

Sigue a PULZO en Discover

Actualmente, el diálogo diplomático entre Colombia y Nicaragua es muy limitado, con comunicaciones frías y formales. Sin embargo, lo que podría pasar tras la firma del decreto llevaría ese distanciamiento a grados aún más profundos, llegando incluso a la cancelación total de contacto diplomático. Voces no oficiales dentro de la Cancillería colombiana, específicamente en los pasillos de San Carlos, señalan que la presencia de personal en la embajada de Colombia en Managua se ha reducido al mínimo, contando con apenas dos funcionarios activos en el país centroamericano.

Por otra parte, el expresidente Gustavo Petro volvió a aparecer en público durante un evento masivo en la ciudad de Cali el pasado jueves, en un contexto marcado por la campaña para las regionales previstas para 2027. Más allá de su esfuerzo por movilizar el apoyo de sus simpatizantes, la atención también se centró en la prenda que eligió para la ocasión: una camiseta deportiva blanca, adornada con el logo de una reconocida marca nacional, la misma que ha patrocinado a un equipo profesional de fútbol colombiano. El contexto en el que Petro aparece es especialmente delicado, ya que enfrenta actualmente un grave escándalo por la supuesta autorización de contratos públicos a cambio de favores sexuales. Pese a la presión mediática y la complejidad de esta acusación, el exmandatario se muestra activo y busca mantener vigencia política en momentos clave para su partido y sector político.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implicaciones tiene la firma del decreto de líneas de base de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para las relaciones entre Colombia y Nicaragua?

La firma del decreto que delimita las líneas de base de las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina podría representar un punto de quiebre definitivo en las ya enfriadas relaciones entre Colombia y Nicaragua, ya que hay posibilidades de que este acto sea acompañado por el anuncio oficial de una ruptura total de vínculos diplomáticos, afectando la interacción y la presencia consular entre ambos países.

¿Cuál es el escándalo por el que atraviesa actualmente Gustavo Petro y cómo impacta su figura pública?

Gustavo Petro enfrenta el escándalo más serio de su carrera, pues se le acusa de haber autorizado contratos públicos a cambio de favores sexuales. A pesar de la gravedad de estas presuntas acciones, continúa haciendo apariciones públicas y buscando apoyo político, lo que indica una estrategia para sostener su influencia pese a los señalamientos.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.