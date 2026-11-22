Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una grave acción violenta marcó la noche del 21 de noviembre en La Jagua de Ibirico, Cesar, cuando el Batallón Especial Energético y Vial N.° 2 del Ejército Nacional fue blanco de un ataque que dejó un saldo trágico. De acuerdo con la información confirmada oficialmente por la institución, el ataque provocó la muerte del soldado Estivinson José Epieyú Pushaina y dejó heridos a otros 12 integrantes del ejército, quienes reciben atención médica en distintos centros asistenciales del departamento.

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El Ejército informó que la modalidad empleada por los responsables consistió en el uso de rampas especialmente adaptadas para lanzar dispositivos explosivos improvisados contra las instalaciones militares. Además, aunque circulan reportes preliminares que mencionan la utilización de drones cargados con explosivos y la presencia de un presunto carro bomba, hasta el momento estos elementos no han sido confirmados oficialmente, según el comunicado de la institución.

La Décima Brigada, unidad adscrita a la Primera División del Ejército Nacional, dio a conocer que este hecho constituye una clara vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos. En ese sentido, la institución expresó su condena enérgica contra este tipo de acciones, calificando el ataque como un acto criminal que atenta contra la vida de los soldados y la seguridad tanto de la población civil como de los miembros de la Fuerza Pública.

El comunicado oficial, citado por la cuenta oficial de la Primera División del Ejército Nacional, señala que la institución mantiene su compromiso con el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales pese a las adversidades. Adicionalmente, el Ejército llamó a la ciudadanía a contribuir con información que permita identificar a los responsables y evitar nuevos episodios violentos en la región. Con este fin, reiteraron la habilitación de la línea 107 para recibir datos relevantes de la comunidad que puedan facilitar las investigaciones y prevenir ataques similares.

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Por ahora, las autoridades no han atribuido la responsabilidad de este atentado a ningún grupo armado, y las versiones sobre el uso de tecnologías como drones o carros bomba permanecen sin confirmación. El Ejército continuará desarrollando operaciones militares para contrarrestar las amenazas en Cesar y fortalecer la seguridad de la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué métodos usaron en el ataque al Batallón según el Ejército?

De acuerdo con la información oficial proporcionada por el Ejército Nacional, los responsables del ataque en La Jagua de Ibirico emplearon “rampas adecuadas para el lanzamiento de dispositivos explosivos improvisados”. Aunque también se mencionó la posible utilización de drones cargados de explosivos y un carro bomba, estas versiones aún no han sido confirmadas por las autoridades.

¿Quiénes fueron las víctimas del ataque a la instalación militar en La Jagua de Ibirico, Cesar?

El Ejército Nacional confirmó que la acción dejó como víctima mortal al soldado Estivinson José Epieyú Pushaina y que otros 12 militares resultaron heridos, quienes están recibiendo atención médica en distintos centros asistenciales del departamento de Cesar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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