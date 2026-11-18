Una explosión quedó registrada en video luego de que la Policía Nacional neutralizara cerca de 180 kilos de material explosivo que eran transportados en un vehículo en zona rural de El Pital, Huila.

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El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer el resultado del operativo a través de su cuenta de X y destacó el trabajo de inteligencia que permitió detectar el cargamento antes de que pudiera ser utilizado en una acción violenta.

Según el mandatario, el vehículo interceptado transportaba tres cilindros acondicionados con explosivos, seis artefactos explosivos improvisados, cordón detonante y sistemas de iniciación.

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La operación fue adelantada por unidades de la Policía Nacional con apoyo de labores de inteligencia e investigación del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula).

Una vez identificado el material, los uniformados activaron los protocolos correspondientes y adelantaron la destrucción controlada para eliminar el riesgo que representaba el cargamento.

En el video compartido por De la Espriella se observa el momento de la detonación, que causó una gran explosión en el lugar dispuesto para el procedimiento.

Esta es la publicación del presidente:

¡FRUSTRAMOS UN ATENTADO TERRORISTA EN EL HUILA! En zona rural de El Pital, nuestra Policía Nacional interceptó un vehículo que transportaba cerca de 180 KILOS DE MATERIAL EXPLOSIVO: tres cilindros acondicionados con explosivos, seis artefactos explosivos improvisados, cordón detonante y sistemas de iniciación. Gracias a las labores de inteligencia e investigación del GAULA, esta amenaza fue detectada y neutralizada mediante una destrucción controlada, evitando que estos elementos pudieran ser utilizados contra nuestros uniformados y la población civil. ¡VAMOS A RECUPERAR EL CONTROL DE CADA RINCÓN DE COLOMBIA! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 18, 2026

De la Espriella destacó operativo de la Policía en Huila

El mandatario se refirió al procedimiento como un resultado que permitió evitar un posible atentado contra integrantes de la Fuerza Pública y habitantes de la región.

“Gracias a las labores de inteligencia e investigación del Gaula, esta amenaza fue detectada y neutralizada mediante una destrucción controlada”, escribió en su publicación.

De La Espriella también aprovechó el anuncio para reiterar su mensaje sobre la recuperación del control territorial y la lucha contra las organizaciones responsables de acciones violentas en el país.

Hasta el momento, la información oficial no precisa quiénes transportaban los explosivos, a qué estructura criminal pertenecerían ni cuál era el objetivo específico del material incautado.

Huila registra nuevos hechos de violencia contra la Fuerza Pública

El operativo se conoció en medio de la preocupación por los recientes episodios de violencia en el departamento.

Uno de los hechos más recientes ocurrió el 16 de noviembre, cuando la estación de Policía de El Pital fue blanco de un ataque con un artefacto explosivo lanzado desde un dron.

La explosión dejó a un uniformado con lesiones leves por esquirlas y ocasionó daños materiales en las instalaciones policiales.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.