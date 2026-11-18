Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La negociación sobre el salario mínimo para 2027 en Colombia inició con posturas claramente contrapuestas entre las centrales obreras, los empresarios y el Gobierno encabezado por Abelardo De La Espriella. Cada parte tiene motivaciones distintas frente al alza salarial que deberá definirse próximamente. Mientras los trabajadores, representados por sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), buscan un incremento de dos dígitos para compensar la pérdida de poder adquisitivo, los empresarios optan por una postura más cautelosa y fijan límites al posible aumento.

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De acuerdo con declaraciones del vicepresidente José Manuel Restrepo, la discusión parte de elementos objetivos como la inflación anual y la productividad laboral. Según Restrepo, el porcentaje de incremento debería estar determinado por el dato inflacionario y por el crecimiento real de la productividad. Señaló que la decisión "tiene que reconocer la inflación causada" y el aporte del trabajador al desarrollo económico, pero también advirtió que debe estar alineada con la realidad fiscal del país.

Las proyecciones económicas disponibles para este proceso daban cuenta de una inflación anual del 7,1 % y un crecimiento de la productividad cercana al 1,2 %. Sumados, estos indicadores arrojarían un ajuste estimado del 8,3 % sobre el salario mínimo. Si se toma el valor actual, que es de $1.750.905, esa suma llevaría el salario base mensual a aproximadamente $1.896.230, excluyendo el auxilio de transporte. Sin embargo, las fuentes aclaran que la cifra mencionada responde a una primera aproximación y no significa que haya una decisión ya tomada.

De lado de los empresarios, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) considera que el incremento no debe ir más allá del 9 %. Entretanto, los sindicatos como la CUT insisten en un aumento de dos dígitos, lo que anticipa una amplia brecha en las expectativas. Esta distancia, según lo reportado, anticipa una negociación compleja en la que las consecuencias sociales y económicas de la decisión final tendrán peso relevante. Un aumento más alto se traduce en mayor ingreso mensual nominal para los trabajadores que reciben el mínimo, pero también representa costos superiores para las empresas y plantea preguntas sobre los efectos en la economía general.

Por ello, mientras la mesa de concertación avanza, millones de colombianos permanecen atentos a la definición final. El Gobierno está en la posición de buscar un equilibrio entre la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, la sostenibilidad de las empresas y la salud fiscal del país, aunque el desenlace todavía es impredecible.

¿Cuál es la proyección de aumento para el salario mínimo en 2027 en Colombia?

Según los datos presentados en la negociación, llevar la inflación del 7,1 % y la productividad del 1,2 % daría como resultado un incremento aproximado del 8,3 % del salario mínimo. De acuerdo con estas cifras, el nuevo salario mínimo podría llegar a $1.896.230, aunque esta cifra es solo una estimación inicial y no constituye la decisión oficial.

¿Qué es la productividad laboral y cómo afecta la negociación del salario mínimo?

La productividad laboral se refiere a la eficiencia con la que los trabajadores producen bienes y servicios. En el contexto de la negociación salarial, este indicador es clave porque determina cuánto puede aumentar el salario sin perjudicar la estabilidad económica: si la productividad crece, es posible ofrecer mayores aumentos salariales; si es baja, los incrementos deben ser moderados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.