Por: Noticiero 90 minutos

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Iberocrea Conecta 2026 congregó a representantes de diversos países en la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) con el fin de robustecer las industrias culturales y creativas, apostando por la innovación, la formación y la colaboración internacional. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, este encuentro iberoamericano se desarrolló durante dos días en el auditorio Yquinde y ofreció espacios de capacitación, intercambio de experiencias y oportunidades de relacionamiento para los actores del ecosistema emprendedor.

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Uno de los pilares del evento fue facilitar conexiones entre emprendedores y potenciales inversionistas, además de fortalecer las habilidades necesarias para idear y proyectar iniciativas empresariales de alcance internacional. Según la directora de Iberocrea Conecta, Sandra Herrera, el objetivo de la plataforma es afianzar las relaciones entre empresarios y emprendedores de diferentes países, mediante entrenamiento, la construcción de comunidad y el desarrollo de una cultura emprendedora integrada en Iberoamérica. Herrera explicó que las actividades de Iberocrea siempre se implementan en territorio, lo cual permite abrir puertas para proyectos y alianzas que fortalecen tanto la innovación como el emprendimiento regional.

Durante las dos jornadas, los asistentes participaron en espacios de formación conocidos como bootcamps, enfocados en el desarrollo de habilidades de comunicación y oratoria, turismo territorial, innovación tecnológica, así como financiación y cooperación internacional. Esta estructura permitió a los participantes no solo aprender, sino también crear redes estratégicas y explorar nuevas rutas de colaboración.

El Centro de Innovación y Emprendimiento Sinapsis de la UAO tuvo un papel protagónico en este acercamiento entre emprendedores y redes internacionales. Lina Pérez, directora de Sinapsis UAO, resaltó la importancia de articular los proyectos locales con actores de países como Madrid, Nicaragua y Guatemala, lo que derivará en la firma de convenios de cooperación con emprendedores del Valle del Cauca. Además, la agenda incluyó actividades de relacionamiento empresarial y una muestra de moda sostenible, en la que participaron diseñadoras de Guatemala, Cali y Cartago, impulsando la economía creativa.

La participación de la UAO reafirma su apuesta por la educación y el desarrollo regional, así como por la integración en redes iberoamericanas, abriendo más oportunidades de crecimiento para el talento emprendedor del Valle del Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es Iberocrea Conecta y cómo impulsa el emprendimiento internacional?

Iberocrea Conecta es una plataforma que busca conectar empresarios y emprendedores de distintos países a través de entrenamiento, cooperación y el fortalecimiento de la cultura emprendedora. Según explicó su directora en Noticiero 90 Minutos, su accionar promueve la articulación de proyectos y alianzas en los diferentes países iberoamericanos, permitiendo que los emprendimientos tengan proyección internacional.

¿Cuáles fueron los principales temas de los bootcamps en Iberocrea Conecta 2026?

Durante el evento en la Universidad Autónoma de Occidente, los bootcamps abordaron temáticas sobre comunicación efectiva y habilidades de oratoria, turismo territorial e innovación tecnológica, y mecanismos de financiación y cooperación internacional, fortaleciendo así las competencias de los emprendedores para afrontar los retos del mercado global.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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