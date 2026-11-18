Por: Noticiero 90 minutos

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la alcaldía de cali ha implementado una estrategia dirigida a hogares que han perdido la totalidad de su patrimonio habitacional como consecuencia de emergencias o desastres recientes. esta iniciativa, puesta en marcha bajo la administración del alcalde alejandro eder, busca que las familias puedan transformar los bonos y subsidios de vivienda, previamente anunciados, en soluciones inmobiliarias concretas, rápidas y realmente efectivas, según se informó oficialmente.

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el proceso de acompañamiento y ejecución es encabezado por la secretaria de vivienda social y hábitat, maría del mar mozo, con el fin de proveer asesoría tanto técnica como económica a los afectados, para ayudarles a cerrar el ciclo financiero fundamental e imprescindible al momento de adquirir una nueva vivienda en el menor tiempo posible. la atención presencial se desarrolla en el centro cultural de cali durante cuatro días consecutivos: jueves, viernes, sábado y domingo, con horario continuo de 12:00 pm a 7:00 pm.

la administración confirmó la asignación de 140 subsidios habitacionales enfocados, principalmente, en madres cabeza de hogar y adultos mayores que hayan enfrentado el colapso total de sus viviendas, ya sea por destrucción completa, demolición efectuada o porque existe una orden oficial de demolición. uno de los requisitos esenciales para participar en la convocatoria es que solo una persona por núcleo familiar puede asistir, quien debe demostrar que funge como cabeza de hogar y es titular de la vivienda afectada. además, el grupo familiar debe certificar ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (4 smmlv) y que el predio afectado era su única propiedad habitacional. al presentarse en el centro cultural, es necesario llevar la cédula de ciudadanía original y el certificado de tradición del inmueble.

en el marco de esta feria, empresas constructoras participantes exhiben alternativas de vivienda nueva que existen actualmente en cali; asimismo, cajas de compensación familiar y empresas aseguradoras brindan información sobre sus servicios. la secretaría de vivienda social y hábitat, junto con la secretaría de gestión del riesgo, ofrece apoyo institucional y psicosocial, contando con un grupo de expertos para atender las necesidades emocionales de los afectados durante toda la gestión.

la información de este artículo fue recopilada y verificada a partir de la comunicación oficial de la alcaldía de cali y el cubrimiento de 90 minutos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los subsidios de vivienda de la alcaldía de Cali?

los hogares interesados en los subsidios deben acreditar que sufrieron la pérdida total de su única vivienda, presentar la cédula de ciudadanía y el certificado de tradición del inmueble afectado, certificar ingresos familiares por debajo de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (4 smmlv) y asistir solo un miembro por núcleo familiar que demuestre ser cabeza de hogar y titular de la propiedad.

¿Qué servicios y acompañamiento ofrece la feria de vivienda para damnificados en Cali?

la feria reúne en un solo espacio a constructoras con proyectos de vivienda nueva, cajas de compensación, aseguradoras y equipos de apoyo institucional, además de asistencia psicosocial por parte de la secretaría de vivienda social y hábitat y la secretaría de gestión del riesgo, para guiar y acompañar con asesoría técnica, económica y emocional a los afectados en todo el proceso.

* este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.