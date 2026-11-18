Por: Noticiero 90 minutos

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El tercer domingo de noviembre, Colombia conmemora el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Siniestros Viales, fecha dedicada a recordar a quienes han perdido la vida en accidentes de tránsito y a brindar acompañamiento a sus familias. En ese contexto, el 18 de noviembre, la alcaldía de Cali realizó un acto simbólico en el "Árbol de la Vida", instalando una placa conmemorativa que busca sensibilizar a la ciudadanía, convertir el duelo colectivo en acciones preventivas y reducir el número de tragedias en las vías caleñas, según información oficial.

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Durante la jornada se instalaron más de 500 placas con los nombres de personas que murieron en siniestros viales en la ciudad. Estas acciones cuentan con el respaldo de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial (BIGRS, por sus siglas en inglés) y el programa académico “Conduce a 50, Vive al 100”, desarrollado junto a la Universidad de los Andes. Dichas alianzas buscan, de acuerdo con la alcaldía y las entidades participantes, promover decisiones basadas en la evidencia para afrontar la crisis de movilidad que enfrenta a diario la ciudad.

En 2026, Cali registra 284 muertes relacionadas con accidentes de tránsito y más de 3.000 heridos, según la alcaldía y la Secretaría de Movilidad de Cali. Una comparación realizada por el alcalde Alejandro Eder destaca la gravedad de la situación al mencionar que, mientras en el sismo del 10 de agosto fallecieron 155 personas, las muertes en las vías ya duplican ese número. El alcalde subrayó la vulnerabilidad particular de los motociclistas de entre 15 y 30 años —con 136 víctimas mortales— y la urgencia de proteger a los adultos mayores, manifestando que 120 peatones fallecieron, de los cuales cerca del 70 % eran mayores de 65 años.

Las principales causas identificadas por las autoridades locales son el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol. Además, la accidentalidad mortal tiene mayor concentración durante las madrugadas de jueves a sábado. Sergio Moncayo, secretario de Movilidad, recalcó el objetivo fundamental de las campañas: asegurar que todas las personas regresen sanas a sus hogares y evitar tragedias que impactan de manera crítica en las familias.

La Secretaría de Movilidad priorizó intervenciones en puntos críticos como la carrera Primera y la avenida Simón Bolívar, lugares donde la siniestralidad es más recurrente. Junto a las pérdidas humanas, preocupa el impacto irreversible en sobrevivientes, quienes pueden quedar con secuelas severas que impiden retomar su vida habitual.

El testimonio de Juan Camilo Augusto Aristizábal, sobreviviente de un grave siniestro cuando tenía 18 años, y las acciones pedagógicas de Estela López, promotora de “Soy motero ejemplar”, reflejan la importancia de educar y fomentar la conciencia vial en la comunidad. A través de estas vivencias y campañas, se reafirma el llamado institucional a reducir la velocidad, abstenerse de consumir alcohol al conducir, usar protección adecuada y priorizar a peatones y adultos mayores en la movilidad diaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las cifras de víctimas de siniestros viales en Cali en 2026?

Según datos de la alcaldía y la Secretaría de Movilidad de Cali, hasta el momento se reportan 284 muertes por accidentes de tránsito y más de 3.000 heridos en la ciudad durante 2026. Los motociclistas jóvenes y los adultos mayores peatones son los grupos más vulnerables.

¿Qué acciones está tomando la alcaldía de Cali para reducir los siniestros viales?

La alcaldía implementa campañas de prevención junto a la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial, programas académicos y controles en los principales corredores viales. Se promueve la moderación de la velocidad, la eliminación del consumo de alcohol al conducir y el uso correcto de elementos de protección personal, con énfasis en la protección de peatones y adultos mayores.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.