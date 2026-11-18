Por: Noticiero 90 minutos

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Durante esta jornada, los habitantes de Cali y el resto del país reciben datos esenciales sobre temas que marcan la agenda local y nacional. Según información publicada por 90 Minutos, este miércoles se destaca la realización de la segunda edición de ARTECA Internacional en Cali, un evento cultural relevante que se llevará a cabo del 19 al 22 de noviembre en el Domo Museo de la Biblioteca Departamental. La entrada será gratuita, ofreciendo la posibilidad de apreciar obras de artistas reconocidos como Fernando Botero, Alejandro Obregón y Omar Rayo. La exposición promete reunir diferentes expresiones artísticas en un solo lugar y brindar a la ciudadanía un acercamiento a manifestaciones culturales de alto nivel.

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Por otra parte, la región del Valle del Cauca se prepara para distinguir a trece de sus municipios con una certificación internacional como Ciudades de las Aves. De acuerdo con el reporte de 90 Minutos, la distinción reconoce los esfuerzos de conservación de la avifauna y sus hábitats. La ceremonia tendrá lugar en el Ecoparque Cristo Rey en Cali e incluirá a municipios como Buenaventura, Palmira, Yumbo, Cartago, Sevilla y La Unión, además de la capital del departamento. Esta acción resalta la conciencia ambiental y el compromiso con la biodiversidad que caracteriza a la zona.

En materia de salud y turismo, este mismo 18 de noviembre tendrá lugar el Segundo Encuentro Internacional de Turismo de Salud en el Hotel Dann Carlton. El evento reunirá expertos de cuatro países y contará con una agenda de 11 espacios académicos, a los que acudirán representantes de clínicas tanto nacionales como internacionales. Según señala 90 Minutos, esta iniciativa busca fortalecer el papel de Cali como destino de referencia en tratamientos médicos y servicios especializados para visitantes internacionales.

De igual forma, la Beneficencia del Valle informó la puesta en funcionamiento de una nueva plataforma digital para la Lotería del Valle. Este canal permitirá a los usuarios registrarse y pagar en línea, sin asistir a puntos físicos, integrando así la experiencia digital al ya tradicional trabajo de más de 10.000 loteros que comercializan los billetes en el país. De acuerdo con lo reseñado, la estrategia está orientada a facilitar el acceso y optimizar el proceso de venta para los jugadores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realizará ARTECA Internacional en Cali y qué artistas estarán presentes?

ARTECA Internacional tendrá lugar en Cali del 19 al 22 de noviembre en el Domo Museo de la Biblioteca Departamental, con ingreso libre para todo el público. Según 90 Minutos, la exposición contará con la participación de artistas como Fernando Botero, Alejandro Obregón y Omar Rayo, lo que asegura una amplia variedad de obras emblemáticas para los asistentes.

¿Qué municipios del Valle serán certificados como Ciudades de las Aves y cuál es el propósito de este reconocimiento?

De acuerdo con 90 Minutos, los municipios de Cali, Buenaventura, Palmira, Yumbo, Cartago, Sevilla y La Unión, entre otros, serán certificados como Ciudades de las Aves. La finalidad de esta distinción es destacar las acciones de conservación de las aves y sus ecosistemas en la región, incentivando la protección ambiental y la sostenibilidad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.