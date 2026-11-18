Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá ha sido reconocida internacionalmente como un ejemplo a seguir en la creación y fortalecimiento de espacios públicos dedicados al deporte, la recreación y la participación ciudadana. La capital colombiana recibió recientemente el "Smart Cities & Sport Award 2026", un galardón entregado en Lausana, Suiza, que premia a las ciudades que logran transformar la vida de sus habitantes a través de la actividad física y el aprovechamiento del espacio público. De acuerdo con la iniciativa "Smart Cities & Sport" de la Unión Mundial de Ciudades Olímpicas, el premio resalta el impacto positivo de estrategias innovadoras y sostenibles en el desarrollo social, donde Bogotá destaca por la implementación de programas como la tradicional Ciclovía y la 'Escuela de la Bici'.

Sigue a PULZO en Discover

En el contexto local, la apuesta por la bicicleta como eje de transformación ciudadana ocupa un papel destacado en la agenda liderada por la Alcaldía Mayor y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Daniel García Cañón, director del IDRD, señaló que el reconocimiento corresponde a los bogotanos que, cada domingo, se apropian de la Ciclovía y a quienes han aprendido a montar bicicleta gracias a la Escuela de la Bici. García Cañón afirmó que en Bogotá “la bicicleta no solo nos mueve: abre oportunidades, conecta personas y nos ayuda a vivir mejor”, reafirmando el compromiso institucional de ampliar el acceso a espacios de bienestar e inclusión a través del deporte y la recreación.

La Ciclovía de Bogotá, uno de los principales proyectos destacados, permite cada domingo y festivo que 141,46 kilómetros de vías se conviertan en escenarios seguros para la recreación y el ejercicio, conectando 19 localidades y acercándose a dos millones de trayectos por jornada. Paralelamente, la Escuela de la Bici cumple diez años de funcionamiento, llevando la enseñanza del ciclismo a las 20 localidades y logrando 107.585 procesos de formación hasta octubre de 2026, de los cuales 63.203 han sido mujeres, lo que evidencia un enfoque inclusivo y de equidad de género.

Estas iniciativas hacen parte del Plan Distrital de Desarrollo 'Bogotá Camina Segura', impulsado actualmente por la alcaldía de Carlos Fernando Galán, donde el deporte y la recreación son reconocidos como derechos y se fortalecen a través de estrategias gratuitas como 'Bogotá en Bici'. Según el IDRD, este trabajo conjunto ha proyectado a Bogotá internacionalmente, consolidando la inversión pública en deporte como un motor de bienestar para la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el ‘Smart Cities & Sport Award’ y por qué fue otorgado a Bogotá en 2026?

El 'Smart Cities & Sport Award' es un reconocimiento entregado por la iniciativa internacional Smart Cities & Sport de la Unión Mundial de Ciudades Olímpicas. Este galardón premia a las ciudades que implementan estrategias innovadoras, sostenibles y de impacto social en el deporte y la recreación. En 2026, Bogotá fue distinguida por su modelo de aprovechamiento del espacio público y programas como la Ciclovía y la Escuela de la Bici, que promueven inclusión y mejoran la calidad de vida de sus habitantes.

¿Cuántas personas participan en la Ciclovía de Bogotá y qué datos revela el IDRD?

Según información del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la Ciclovía de Bogotá activa 141,46 kilómetros cada domingo y festivo, abarcando 19 localidades y registrando un promedio cercano a dos millones de trayectos por jornada. Este dato refleja el alcance masivo y la importancia del programa en la vida cotidiana de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z