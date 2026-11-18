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La movilidad en Bogotá tendrá importantes cambios en los próximos días a causa de labores de mantenimiento en la estación De La Sabana. Según información oficial de TransMilenio, entre el martes 17 y el lunes 23 de noviembre de 2026 el vagón 1 en sentido occidente-oriente de dicha estación permanecerá cerrado de forma temporal. Esta medida se toma para llevar a cabo intervenciones en los carriles exclusivos, acción que hace parte de la estrategia de mejoras que adelanta la ciudad bajo la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.
Durante el tiempo que duren los trabajos, se han realizado varios ajustes operativos. Los servicios A60 y C19, que usualmente tienen su operación en el vagón 1 de la estación De La Sabana, serán trasladados de forma provisional al vagón 2 de la estación San Facon - Carrera 22. Este ajuste permitirá que los usuarios de estas rutas mantengan continuidad en sus desplazamientos, pero deberán prever cambios de rutina para acceder a los buses correspondientes.
Otra modificación relevante es que el servicio J23 omitirá la parada en la estación De La Sabana durante la vigencia del cierre. Por su parte, el vagón 2 de esta estación (que permanece habilitado) mantendrá sus servicios habituales, entre los que destacan la Ruta fácil 5, la ruta Z61 y el servicio A61, evitando así una afectación mayor en la operación general del sistema.
En condiciones normales, el vagón 1 atiende rutas clave como F19, F23 y F60, pero quedará inhabilitado mientras avancen las obras. Este tipo de mantenimientos son procesos periódicos que buscan garantizar la seguridad y el óptimo funcionamiento de la infraestructura vial por donde circulan los articulados, de acuerdo con TransMilenio.
Las autoridades recomiendan programar los trayectos con antelación y mantenerse informados sobre cualquier novedad en la operación. Para ello, los viajeros pueden consultar el canal oficial de WhatsApp, la aplicación TransMiApp o el sitio web de TransMilenio, donde se ofrecen actualizaciones en tiempo real sobre el estado del servicio y rutas alternativas.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuándo estará cerrado el vagón 1 de la estación De La Sabana en Bogotá y qué rutas se verán afectadas?
El cierre temporal del vagón 1 de la estación De La Sabana, en sentido occidente-oriente, tendrá lugar desde el martes 17 hasta el lunes 23 de noviembre de 2026, según informó TransMilenio. Durante este periodo, los servicios A60 y C19 serán trasladados de manera provisional al vagón 2 de la estación San Facon - Carrera 22, y el servicio J23 no tendrá parada en la estación De La Sabana.
¿Cómo consultar cambios y actualizaciones en el sistema TransMilenio por cierres temporales?
Para conocer en tiempo real las modificaciones y mantenerse informado sobre el cierre temporal y los ajustes operativos, TransMilenio recomienda consultar el canal oficial de WhatsApp, utilizar la aplicación TransMiApp o revisar el sitio web de TransMilenio. Estos canales ofrecen información actualizada sobre rutas, desvíos y la disposición de los servicios durante los mantenimientos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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