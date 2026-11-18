Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá tendrá importantes cambios en los próximos días a causa de labores de mantenimiento en la estación De La Sabana. Según información oficial de TransMilenio, entre el martes 17 y el lunes 23 de noviembre de 2026 el vagón 1 en sentido occidente-oriente de dicha estación permanecerá cerrado de forma temporal. Esta medida se toma para llevar a cabo intervenciones en los carriles exclusivos, acción que hace parte de la estrategia de mejoras que adelanta la ciudad bajo la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

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Durante el tiempo que duren los trabajos, se han realizado varios ajustes operativos. Los servicios A60 y C19, que usualmente tienen su operación en el vagón 1 de la estación De La Sabana, serán trasladados de forma provisional al vagón 2 de la estación San Facon - Carrera 22. Este ajuste permitirá que los usuarios de estas rutas mantengan continuidad en sus desplazamientos, pero deberán prever cambios de rutina para acceder a los buses correspondientes.

Otra modificación relevante es que el servicio J23 omitirá la parada en la estación De La Sabana durante la vigencia del cierre. Por su parte, el vagón 2 de esta estación (que permanece habilitado) mantendrá sus servicios habituales, entre los que destacan la Ruta fácil 5, la ruta Z61 y el servicio A61, evitando así una afectación mayor en la operación general del sistema.

En condiciones normales, el vagón 1 atiende rutas clave como F19, F23 y F60, pero quedará inhabilitado mientras avancen las obras. Este tipo de mantenimientos son procesos periódicos que buscan garantizar la seguridad y el óptimo funcionamiento de la infraestructura vial por donde circulan los articulados, de acuerdo con TransMilenio.

Las autoridades recomiendan programar los trayectos con antelación y mantenerse informados sobre cualquier novedad en la operación. Para ello, los viajeros pueden consultar el canal oficial de WhatsApp, la aplicación TransMiApp o el sitio web de TransMilenio, donde se ofrecen actualizaciones en tiempo real sobre el estado del servicio y rutas alternativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo estará cerrado el vagón 1 de la estación De La Sabana en Bogotá y qué rutas se verán afectadas?

El cierre temporal del vagón 1 de la estación De La Sabana, en sentido occidente-oriente, tendrá lugar desde el martes 17 hasta el lunes 23 de noviembre de 2026, según informó TransMilenio. Durante este periodo, los servicios A60 y C19 serán trasladados de manera provisional al vagón 2 de la estación San Facon - Carrera 22, y el servicio J23 no tendrá parada en la estación De La Sabana.

¿Cómo consultar cambios y actualizaciones en el sistema TransMilenio por cierres temporales?

Para conocer en tiempo real las modificaciones y mantenerse informado sobre el cierre temporal y los ajustes operativos, TransMilenio recomienda consultar el canal oficial de WhatsApp, utilizar la aplicación TransMiApp o revisar el sitio web de TransMilenio. Estos canales ofrecen información actualizada sobre rutas, desvíos y la disposición de los servicios durante los mantenimientos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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