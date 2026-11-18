Un nuevo caso de inseguridad se registró en el occidente de Bogotá. Esta vez, un hombre fue atacado por varios delincuentes que lo abordaron mientras esperaba a su esposa en el barrio Ciudad Alsacia, localidad de Kennedy, y le robaron su camioneta.

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El hecho ocurrió en inmediaciones de la calle 13 con avenida Boyacá. De acuerdo con el testimonio de un familiar de la víctima, entregado a Edward Porras, periodista de ‘Ojo de la Noche’, los responsables llegaron en una camioneta Toyota y sorprendieron al hombre cuando se disponía a salir del lugar.

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Durante el asalto, uno de los sujetos lo golpeó en el rostro con un arma de fuego para intimidarlo y obligarlo a entregar sus pertenencias.

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“Mi papá salió a esperar a mi mamá y justo cuando él ya iba saliendo, llegaron unos tipos en una camioneta, era una Toyota. Abordaron a mi papá y le pegaron como con la pistola, con el revólver en la cara”, relató el hijo de la víctima.

Según el familiar, el robo habría durado entre 10 y 15 segundos. Los delincuentes escaparon con el automotor y otros elementos que estaban en su interior, entre ellos computadores y un teléfono celular.

El caso volvió a poner sobre la mesa la preocupación de los habitantes de Ciudad Alsacia por los hechos de inseguridad que, según sus testimonios, se presentan en diferentes horarios.

En diálogo con Edward Porras, otros residentes aseguraron que los hurtos no se limitan a las horas de la noche. También han identificado casos al amanecer, cuando las familias salen de sus viviendas para cumplir con sus actividades cotidianas. Uno de los habitantes manifestó que la situación ha generado temor entre quienes deben movilizarse en sus vehículos durante la noche.

“La comunidad se siente atemorizada en salir en sus vehículos, de pronto a una alta hora de la noche”, expresó.

Además, indicó que las cámaras de seguridad del sector han permitido observar situaciones en las que personas son víctimas de robos entre las 4:30 y las 5:00 de la mañana, cuando salen a llevar a sus hijos a las rutas escolares.

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-Allanamientos en San Andresito de la 38 Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/LKRiKTbg3t https://t.co/sIfxwkjlcc — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 18, 2026

Los residentes consideran que la extensión del barrio dificulta la vigilancia permanente y solicitaron a las autoridades reforzar los patrullajes e instalar un móvil policial en el sector de la calle 13.

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En otro procedimiento reportado durante la madrugada por Edward Porras, la Policía Fiscal y Aduanera adelantó un operativo contra el contrabando en San Andresito de la 38, ubicado en el centro-occidente de Bogotá.

El operativo comenzó aproximadamente a la 1:00 de la mañana. Durante la intervención, las autoridades encontraron mercancía que no contaba con documentos para acreditar su procedencia. Los productos fueron trasladados en camiones hasta la estación de Policía de Puente Aranda, mientras se esperaba que los comerciantes presentaran los soportes correspondientes.

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