Un intento de robo terminó con un hombre muerto en Girardot, Cundinamarca, luego de que un mayor activo del Ejército Nacional reaccionara con su arma de dotación ante la amenaza de un presunto delincuente que pretendía quitarle una cadena. El hecho ocurrió al mediodía del jueves 12 de noviembre, cerca de la Glorieta del León, en un establecimiento comercial del municipio.

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Según la información entregada por las autoridades locales, el señalado asaltante, de aproximadamente 19 años, ingresó al lugar con la intención de despojar de sus pertenencias a las personas que se encontraban allí. Sin embargo, uno de los presentes era el oficial del Ejército, quien habría sido amenazado durante el intento de hurto.

En medio de la situación, el militar sacó su arma de dotación y disparó contra el joven. De acuerdo con el reporte conocido, recibió tres impactos de bala y murió en el sitio.

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#CUNDINAMARCA. Un mayor del Ejército frustró un asalto en un café del municipio de Girardot al dispararle a un presunto ladrón que habría intentado robarle una cadena, causándole la muerte. Las autoridades investigan los hechos ocurridos en la mañana del 12 de noviembre. https://t.co/KqxL2pqmma — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 13, 2026

El caso motivó la llegada de unidades de la Policía, que adelantaron las primeras diligencias y comenzaron a recopilar información para establecer cómo ocurrió el enfrentamiento.

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Policía busca a posibles cómplices del presunto ladrón

El comandante de la Estación de Policía de Girardot, mayor David Duarte, explicó que los uniformados atendieron el llamado y trabajaron con las unidades especializadas para avanzar en la investigación.

“La Policía Nacional, las unidades de Girardot reaccionamos de manera oportuna. Llegamos al lugar de los hechos, ponemos a disposición a este acto valeroso por parte de mi mayor del Ejército Nacional”, señaló el oficial, en declaraciones citadas por El Tiempo.

Duarte también indicó que las autoridades buscan establecer si el hombre fallecido actuaba con otras personas y quiénes serían sus posibles acompañantes. Entre las pistas que intentan verificar está la eventual participación de una motocicleta utilizada para movilizarse.

Por su parte, el alcalde de Girardot, Salomón Said Arias, anunció que la administración municipal brindará acompañamiento jurídico al mayor del Ejército durante el proceso ante la Fiscalía.

“Desde la administración municipal le hemos pedido a la oficina jurídica que acompañe el proceso en la Fiscalía, porque nuestro miembro de las Fuerzas Militares debe contar con todo el respaldo y el apoyo jurídico frente a los hechos sucedidos”, afirmó el mandatario.

Mientras avanzan las diligencias, los investigadores revisan grabaciones de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios para reconstruir lo ocurrido. La investigación deberá establecer las circunstancias del intento de hurto y determinar si la reacción del uniformado se ajustó a los presupuestos legales de la legítima defensa.

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