Un insólito episodio de inseguridad quedó registrado en cámaras de vigilancia de la localidad de Engativá, en Bogotá. Un hombre que presuntamente intentó robar una motocicleta terminó herido por un disparo y, mientras permanecía tendido sobre el pavimento, otro sujeto se acercó para quitarle los objetos que llevaba consigo.

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De acuerdo con las imágenes conocidas del caso, el primer implicado vestía un buzo blanco y tenis del mismo color cuando se acercó al conductor de una moto. Al parecer, lo intimidó con un arma de fuego para apoderarse del vehículo, sin contar con que el dueño tendría un arma y haría parte de un grupo de seguridad.

Cuando el motociclista vio que el hombre intentaba llevarse su vehículo, reaccionó y le disparó en la espalda. El presunto ladrón cayó al suelo y quedó sin posibilidades de escapar por sus propios medios.

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Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado. En lugar de auxiliar al herido, un segundo hombre, que llevaba una chaqueta azul, se acercó y revisó sus bolsillos para quitarle sus pertenencias. Después se alejó del sitio, mientras el otro implicado seguía tendido en la vía.

🤔 Un insólito caso de inseguridad llamó la atención de los habitantes de la localidad de Engativá, donde a un presunto delincuente se le voltearon los planes tras intentar cometer un atraco en un local comercial. Luego de que dos sujetos hurtaran el establecimiento, uno de ellos intimidó a un motociclista que resultó ser guarda de seguridad privada; la víctima reaccionó con su arma de dotación e hirió al atacante por la espalda para frustrar el robo del vehículo. 📱 La escena dio un giro inesperado cuando, mientras el ladrón yacía herido en el suelo, otro sujeto se le acercó para esculcarle los bolsillos y robarle sus pertenencias, al tiempo que la comunidad acorralaba al segundo cómplice e incendiaba la motocicleta en la que se movilizaban.

Conozca todos los detalles y el video de esta insólita escena en https://t.co/Z8i90G7oha — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 11, 2026

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Presuntos ladrones habrían cometido otro robo minutos antes

El intento de hurto de la motocicleta no habría sido el único hecho delictivo atribuido a los involucrados. Según la información conocida sobre el caso, los dos hombres habrían participado minutos antes en el robo de un establecimiento comercial del sector.

La reacción de los vecinos también quedó registrada en videos. En uno de ellos se observa cómo varios residentes le prenden fuego a la motocicleta en la que, presuntamente, se movilizaban los señalados después del primer hurto.

La tensión aumentó hasta el punto de que uno de los implicados, quien habría sido retenido por la comunidad, estuvo en riesgo de ser agredido por los habitantes. La Policía llegó al lugar para controlar la situación, evitar que se tomaran represalias y trasladar a los involucrados a un centro asistencial.

El caso volvió a poner sobre la mesa las preocupaciones de los residentes de Engativá por los robos en la zona. Líderes comunitarios han pedido mayor presencia de las autoridades y operativos que permitan identificar a los responsables de los hurtos que afectan a comerciantes y habitantes.

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