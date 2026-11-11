Por: Mall y Retail

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La Navidad representa uno de los momentos más importantes del año para la industria de centros comerciales. Durante varias semanas, estos espacios se convierten en escenarios de encuentro, entretenimiento y celebración.

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Árboles monumentales, iluminación, personajes, espectáculos y grandes montajes temáticos transforman su arquitectura y generan nuevas oportunidades para conectar emocionalmente con los visitantes. Detrás de cada propuesta existe una estrategia que combina creatividad, diseño y gestión comercial para convertir la temporada en una experiencia memorable.

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En este contexto, Mall & Retail anuncia el lanzamiento de la sexta edición del Concurso de Decoración Navideña de Centros Comerciales, Mall & Navidad 2026, una iniciativa que reconoce las propuestas más destacadas de Bogotá y la sabana. Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 12 de noviembre; las visitas de evaluación se realizarán entre el 13 y el 30 de noviembre; posteriormente se seleccionarán el 4 de diciembre las diez mejores decoraciones y el ganador se conocerá el viernes 18 de diciembre, durante la ceremonia de premiación.

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La importancia de esta iniciativa está relacionada con el papel que han adquirido los centros comerciales en la vida cotidiana de los colombianos. Durante diciembre, su protagonismo aumenta por las celebraciones familiares, las compras de regalos y las actividades especiales. En consecuencia, las decoraciones navideñas forman parte de las estrategias que buscan atraer visitantes, estimular la permanencia y fortalecer el posicionamiento de cada establecimiento.

En un mercado cada vez más competitivo, los centros comerciales necesitan diferenciarse mediante experiencias que trasciendan su oferta comercial. Una decoración puede convertirse en un motivo de visita, generar fotografías que circulan en redes sociales y despertar el interés de personas que desean conocerla. Su valor, por tanto, no depende exclusivamente de la cantidad de luces o del tamaño de las estructuras, sino de su capacidad para construir una historia, transmitir emociones y establecer una relación duradera con los consumidores.

Mall & Navidad llega a su sexta edición después de cinco años de reconocimientos. Santafé Bogotá obtuvo el primer lugar en 2021 y repitió en 2022, convirtiéndose en el primer bicampeón del certamen. Centro Chía recibió la distinción en 2023; Andino fue reconocido en 2024 y Unicentro Bogotá ganó en 2025 con su concepto «Pasaporte Navidad». Esta trayectoria permite apreciar cómo los centros comerciales han evolucionado desde las decoraciones tradicionales hacia propuestas que incorporan narrativas, tecnología, experiencias sensoriales y una mayor integración con la arquitectura.

La sexta edición mantendrá cuatro criterios fundamentales de evaluación. El primero será la innovación y creatividad, mediante el cual se reconocerá la originalidad del concepto y la coherencia entre sus diferentes elementos. Se buscarán propuestas capaces de construir una identidad propia y sorprender al público. El segundo será la sostenibilidad, considerando el uso responsable de materiales, la reutilización de componentes, las alternativas de iluminación eficiente y las soluciones que contribuyan a reducir el impacto ambiental de las instalaciones.

El tercer criterio estará relacionado con la interacción y generación de experiencias. Las decoraciones contemporáneas deben ofrecer oportunidades para recorrer, descubrir, participar y compartir. Actividades familiares, espacios fotográficos, recorridos temáticos y recursos tecnológicos pueden enriquecer la visita cuando están integrados al concepto general. Finalmente, se evaluará la capacidad de extender la propuesta por la mayor cantidad posible de espacios interiores y exteriores del centro comercial, desde accesos y fachadas hasta corredores, plazoletas y zonas comunes, construyendo una ambientación integral.

Uno de los principales atributos de Mall & Navidad ha sido la participación de Ricardo Ávila Gómez, fundador de Espacios & Tendencias, reconocido por su trayectoria como uno de los referentes del interiorismo y el diseño de espacios comerciales en Latinoamérica. Su experiencia en la creación de ambientes, composición de espacios y desarrollo de conceptos escenográficos aporta al concurso una visión especializada que permite valorar las decoraciones más allá de su espectacularidad. Su vinculación como presidente del Comité Evaluador ha contribuido a fortalecer la credibilidad y el reconocimiento alcanzados por el certamen.

La mirada de Ávila resulta especialmente relevante en una industria donde el diseño interior ha evolucionado hacia la creación de experiencias. La armonía visual, las proporciones, la iluminación, los materiales y la relación entre las personas y los espacios son elementos que determinan la calidad de una propuesta. Su criterio permite incorporar una perspectiva profesional que reconoce tanto el impacto emocional de las instalaciones como la capacidad de los diseñadores para interpretar la arquitectura y transformar los ambientes comerciales.

“Con este concurso queremos hacer visibles los maravillosos trabajos que desarrollan los centros comerciales de nuestra querida Colombia, que sin duda están a la altura de los mejores del mundo”, ha señalado Ricardo Ávila al referirse al propósito de la iniciativa. Esta visión refleja uno de los objetivos centrales de Mall & Navidad: reconocer el talento nacional y destacar una actividad que ha alcanzado importantes niveles de especialización, pero cuyo trabajo pocas veces recibe la visibilidad que merece dentro de la industria.

El reconocimiento también representa una oportunidad para visibilizar a las empresas que participan en esta industria. Detrás de cada Navidad existen organizaciones especializadas en iluminación, estructuras, escenografía, producción, tecnología y entretenimiento, cuyos conocimientos permiten materializar conceptos cada vez más complejos. Mall & Navidad busca destacar ese ecosistema empresarial y promover buenas prácticas que contribuyan a elevar los estándares de diseño, sostenibilidad y experiencia en los centros comerciales colombianos.

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Desde la perspectiva comercial, las decoraciones navideñas deben entenderse como inversiones estratégicas cuyo aporte puede manifestarse en diferentes dimensiones. Además de contribuir al atractivo del establecimiento, permiten desarrollar campañas de comunicación, fortalecer la identidad de marca y crear oportunidades de relacionamiento con los visitantes. Sin embargo, su contribución efectiva al tráfico y a las ventas dependerá de factores como la ubicación, la propuesta comercial, la programación de actividades y la capacidad de convertir el interés generado en visitas recurrentes.

Con el lanzamiento de Mall & Navidad 2026, Mall & Retail invita a los centros comerciales a participar en una nueva edición que busca reconocer la creatividad, el talento y la innovación de una industria en permanente transformación. Después de cinco años de historia, el certamen vuelve a poner en primer plano el esfuerzo de quienes hacen posible que millones de personas encuentren en estos espacios un lugar para celebrar y compartir.

La Navidad volverá a encender los centros comerciales de Bogotá y la competencia está abierta. ¿Cuál será la propuesta que, con su creatividad, innovación y capacidad para emocionar a los visitantes, conquiste el reconocimiento a la mejor decoración navideña de Mall & Navidad 2026?

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