Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un violento ataque con arma de fuego dejó tres personas muertas en el barrio Altamira, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. De acuerdo con la información divulgada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho ocurrió en horas de la noche del martes 10 de noviembre, cuando un hombre que se transportaba en un taxi llegó hasta el acceso de una vivienda. Allí, el atacante descendió del vehículo y disparó contra tres personas que se encontraban en la entrada del inmueble, causándoles heridas graves.

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Las víctimas de este ataque tenían 24, 40 y 55 años. Aunque fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial, fallecieron a causa de la gravedad de las lesiones sufridas. Según palabras del teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la Estación de Policía de San Cristóbal, “los hechos sucedieron en la localidad de San Cristóbal, en el barrio Altamira, donde tres personas que se encontraban al ingreso de una vivienda fueron abordadas por una persona que se transportaba en un taxi, quien los aborda y acciona un arma de fuego contra ellas, ocasionándoles heridas, donde posteriormente pierden la vida”.

Tras conocerse el ataque, la Policía Metropolitana de Bogotá activó un ‘plan candado’, operativo que consistió en la búsqueda y localización del vehículo utilizado por el presunto agresor. Gracias a este procedimiento, las autoridades lograron ubicar el taxi y capturar a un hombre de 36 años, señalado como presunto responsable del triple homicidio. El reporte oficial indica que el capturado tiene antecedentes judiciales por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

Tanto el taxi como el detenido fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Esta entidad se encargará de adelantar las investigaciones necesarias para clarificar la participación del hombre en el hecho y determinar si existen otros responsables. Las autoridades trabajan en esclarecer los móviles del crimen y establecer posibles vínculos entre las víctimas y los agresores. Además, la Policía invitó a la ciudadanía a aportar cualquier información relevante que permita el avance de la investigación, quienes pueden comunicarse a través de la línea de emergencia 123 o acercarse al CAI más cercano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el triple homicidio en el barrio Altamira, sur de Bogotá?

El triple homicidio se produjo cuando un hombre llegó en taxi al barrio Altamira, descendió del vehículo y disparó contra tres personas que estaban en la entrada de una vivienda. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, las víctimas resultaron heridas de gravedad y murieron posteriormente en un centro asistencial.

¿Qué antecedentes tenía el capturado por el ataque en San Cristóbal?

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hombre de 36 años capturado tras el ataque tenía antecedentes judiciales por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para determinar su participación exacta en el crimen.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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