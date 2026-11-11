Por: El Espectador

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La Contraloría de Bogotá hizo públicos los resultados de una auditoría de cumplimiento a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), en la que se identificaron presuntos daños al patrimonio público por un total de 1.613 millones de pesos colombianos (COP). De acuerdo con la información compartida por la Contraloría, estas irregularidades tienen que ver, principalmente, con dos proyectos de renovación urbana: el complejo inmobiliario Victoria, ubicado en el sector de San Victorino en el centro de la ciudad, y el proyecto de vivienda La Estación, situado cerca del barrio San Felipe, en la localidad de Barrios Unidos.

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La situación más grave se relaciona con el proyecto Victoria, donde la Contraloría reportó un presunto detrimento fiscal de COP 1.542 millones. Esta cifra resulta de la venta de 21 locales comerciales por un valor global de COP 7.710 millones, en la que los compradores incumplieron sus compromisos de pago y RenoBo no activó de manera oportuna la cláusula penal estipulada en los contratos. Según la Contraloría, la penalidad representaba el 20 % del monto de las ventas, y pese a que los incumplimientos ocurrieron desde 2021 y 2022, las gestiones encaminadas a asegurar el cobro se demoraron injustificadamente. Steffi Acevedo, directora del sector Hábitat y Ambiente de la Contraloría de Bogotá, recalcó que “la omisión es relevante porque había una obligación incumplida, existía una penalidad pactada y quienes debían proteger los recursos no actuaron oportunamente para hacerla efectiva”.

El segundo hallazgo relevante afecta al proyecto de vivienda La Estación, donde se encontraron presuntas inconsistencias fiscales por más de COP 71 millones. En este caso, RenoBo destinó recursos adicionales a estudios y diseños ya elaborados previamente, a pesar de considerar la inviabilidad jurídica del proyecto. Además, la auditoría identificó 12 contratos de prestación de servicios con objetos no especificados y desembolsos no sustentados en la información suministrada por la entidad. También se detectó la falta de estudios actualizados requeridos por la Contraloría para verificar la viabilidad técnica, jurídica y financiera del proyecto.

Ambas situaciones evidencian dificultades por parte de RenoBo para garantizar el manejo eficiente y oportuno de los recursos públicos, así como para tomar decisiones informadas respecto a proyectos y obligaciones contractuales. Mientras continúa la investigación para esclarecer las responsabilidades fiscales y disciplinarias, la Contraloría de Bogotá señaló que estos hechos vulneran principios fundamentales de la administración pública, tales como economía, eficiencia y eficacia, en la protección de los fondos públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los problemas identificados por la Contraloría de Bogotá en la gestión de RenoBo?

La Contraloría de Bogotá identificó dos problemas clave en la gestión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá: la falta de cobro de penalidades a compradores que no cumplieron sus pagos en el proyecto Victoria y la utilización de recursos en el ineficaz proyecto de vivienda La Estación, el cual lleva 12 años sin resultados concretos. Ambas situaciones evidencian presuntos daños al patrimonio público y omisiones en la aplicación de controles contractuales.

¿Qué consecuencias puede tener para RenoBo no exigir el cobro de la cláusula penal en el proyecto Victoria?

No exigir el cobro de la cláusula penal en el proyecto Victoria puede implicar un detrimento fiscal significativo para RenoBo, calculado en COP 1.542 millones. Además, esta omisión pone en evidencia una gestión ineficiente de los recursos públicos y un posible incumplimiento de los principios de administración, lo que podría derivar en investigaciones fiscales y disciplinarias, según lo informado por la Contraloría de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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