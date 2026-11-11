Un operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá terminó con la captura de dos hombres en la localidad de Suba, luego de que presuntamente ingresaran a una vivienda y trataran de escapar de las autoridades. En medio de la persecución, los sospechosos llegaron hasta un colegio del sector, donde intentaron ocultarse en varios salones para evitar ser detenidos.

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El procedimiento fue dado a conocer por la Policía a través de sus canales oficiales, donde también publicó un video que resumió la situación con el mensaje: “Se escondieron en un colegio para intentar escapar, pero terminaron capturados”.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, el caso comenzó cuando residentes del sector alertaron sobre la presencia de varios individuos que, al parecer, habían entrado a una casa. Tras recibir la información, los uniformados se desplazaron hasta el lugar para verificar lo ocurrido.

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Sin embargo, al percatarse de la llegada de la Policía, los presuntos responsables emprendieron la huida por los tejados de las viviendas cercanas. Durante el recorrido buscaron un sitio para esconderse y terminaron ingresando a una institución educativa.

Se escondieron en un colegio y terminaron capturados. En #Suba, dos hombres que presuntamente ingresaron a una vivienda huyeron por los tejados y se ocultaron en una institución educativa. La policía los ubicó y los capturó por violación de habitación ajena y daño en bien ajeno. https://t.co/Lw38eRiR4f — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 10, 2026

Así encontraron a los hombres que se escondieron en un colegio de Suba

Una vez dentro del plantel, los dos sujetos se habrían refugiado en diferentes salones con la intención de pasar desapercibidos. No obstante, los uniformados continuaron con la búsqueda hasta establecer su ubicación.

Para dar con ellos, la Policía contó con el apoyo de la comunidad y el seguimiento de las cámaras de seguridad del helicóptero Halcón. Estos recursos permitieron rastrear los movimientos de los sospechosos y facilitar su localización dentro de las instalaciones educativas.

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Finalmente, los dos hombres fueron capturados y, según el informe oficial, deberán responder por los presuntos delitos de violación de habitación ajena y daño en bien ajeno. Tras el procedimiento, los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las actuaciones judiciales correspondientes.

La Policía destacó la colaboración de los residentes, cuya alerta permitió activar el operativo y apoyar la búsqueda de los sospechosos en esta zona de Bogotá.

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