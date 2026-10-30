Un hombre de 49 años, que tenía una Circular Azul de Interpol, fue capturado por la Policía Nacional en el municipio de Ubaque, Cundinamarca. El ciudadano era buscado por las autoridades judiciales de Bogotá en medio de una investigación por el presunto abuso de la hija de su mejor amigo.

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El procedimiento se llevó a cabo en vía pública, durante una jornada de registro, control y verificación de antecedentes adelantada por uniformados de la Estación de Policía de Ubaque.

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Al consultar los datos del ciudadano en los sistemas institucionales, los policías encontraron que tenía una orden judicial vigente emitida por el Juzgado 35 Penal Municipal de Bogotá.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el detenido era requerido por el delito de acceso carnal en persona en incapacidad de resistir, por una investigación relacionada con hechos que habrían ocurrido en Bogotá durante 2021.

Las indagaciones preliminares señalan que el hombre presuntamente habría abusado sexualmente de la hija de un amigo cercano y, posteriormente, habría buscado ocultarse en diferentes sectores rurales y urbanos de la provincia de Oriente, en Cundinamarca, para evadir a las autoridades.

La Circular Azul de Interpol que registraba el ciudadano fue uno de los elementos que permitió establecer que tenía un requerimiento vigente.

Una vez se confirmó la orden judicial, los uniformados hicieron efectiva la captura y trasladaron al hombre para adelantar los procedimientos correspondientes. Posteriormente, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de continuar con el proceso de judicialización y presentarlo ante un juez para las audiencias correspondientes.

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El comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, coronel Luis Carlos Romero Galvis, se refirió al resultado del operativo y aseguró que la institución mantiene acciones para ubicar a personas requeridas por la justicia.

“La Policía Nacional no da tregua a los abusadores que se esconden en los municipios de Cundinamarca. Donde intenten esconderse, allí llegaremos con todas nuestras capacidades institucionales”, manifestó el oficial.

La Policía indicó que continuará fortaleciendo las labores de inteligencia, vigilancia y control en los municipios del departamento para localizar a personas que tengan requerimientos judiciales pendientes.

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