Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 4,0 sacudió la región del Tolima durante la madrugada del viernes 30 de octubre, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico, cuyo epicentro se ubicó en Chaparral, ocurrió a las 2:27 a.m., hora local, y se caracterizó por una profundidad superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros. Esta condición suele ocasionar que los movimientos telúricos se perciban con mayor fuerza en áreas cercanas al epicentro, como lo señalaron múltiples habitantes.

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De acuerdo con la información del SGC, la ubicación específica del epicentro estuvo aproximadamente a 15 kilómetros de Roncesvalles, con coordenadas de latitud 3,88 y longitud -75,63. La magnitud y la baja profundidad derivaron en reportes de temblores sentidos no solo en Chaparral, sino también en municipios aledaños y regiones del Eje Cafetero. Este tipo de sismos superficiales puede generar sensaciones variables según la distancia al epicentro y las condiciones particulares del terreno.

Según los informes ciudadanos que recogió el SGC, el temblor se sintió con marcada intensidad en Chaparral, Roncesvalles y el Cañón de las Hermosas. Varias personas de esta última zona describieron el temblor como fuerte, evidenciando la percepción generalizada en puntos cercanos a donde tuvo origen el movimiento telúrico. En el Eje Cafetero, específicamente en Armenia y Calarcá, también se recibieron comentarios de quienes percibieron el movimiento, demostrando el alcance regional de este fenómeno natural.

En la ciudad de Ibagué y en alrededores de Chaparral, las experiencias respecto al temblor fueron diversas: mientras algunos habitantes mencionaron que la intensidad del evento fue significativa, otros señalaron que resultó leve y apenas perceptible. El SGC reiteró la importancia de que la ciudadanía reporte sus percepciones de los movimientos sísmicos a través de la plataforma oficial Sismo Sentido, pues estos datos permiten profundizar en el análisis de la experiencia comunitaria en diferentes lugares y mejorar la respuesta ante emergencias futuras.

De este modo, el sismo de 4,0 registrado en Tolima puso de manifiesto la sensibilidad de la región a los movimientos tectónicos superficiales y el papel fundamental que juega la comunidad en el reporte y seguimiento de estos fenómenos.

¿Por qué se sintió el temblor de Chaparral en municipios del Eje Cafetero?

El temblor de magnitud 4,0 registrado en Chaparral fue sentido en municipios del Eje Cafetero debido a que tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros. Según el Servicio Geológico Colombiano, este tipo de eventos puede ser percibido con mayor intensidad a distancias mayores desde el epicentro, dependiendo de las características del terreno y de la cercanía de los municipios afectados.

¿Qué significa profundidad superficial en un sismo según el Servicio Geológico Colombiano?

La profundidad superficial, según el Servicio Geológico Colombiano, corresponde a aquellos sismos cuyo hipocentro se encuentra a menos de 30 kilómetros bajo la superficie terrestre. Este aspecto hace que el movimiento telúrico se perciba con mayor claridad en zonas cercanas al epicentro, como sucedió en el reciente temblor de Chaparral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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