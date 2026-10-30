Por: Portal Bogotá

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El viernes 30 de octubre de 2026 comenzó con complicaciones en la movilidad en Bogotá. De acuerdo con información oficial citada por la Alcaldía de Bogotá, se registró un tránsito lento en la avenida Mutis con transversal 93 durante horas de la mañana. Este retraso en la circulación se debió a un choque entre un bus zonal y un vehículo de servicio especial, suceso que ocurrió antes de las 5:17 a. m., según el último corte reportado. La totalidad de la intersección resultó afectada, lo que generó complicaciones no solo para vehículos particulares, sino también para los servicios de transporte público en el área.

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La situación fue atendida por las Unidades de Tránsito de Bogotá. Estas autoridades se desplazaron hasta el lugar del accidente para gestionar el tráfico y tratar de restablecer lo antes posible la normalidad en la circulación. Sin embargo, pese a la intervención de los agentes de tránsito, el paso continuó presentando congestión y demoras para todos los usuarios, lo que fue comunicado oficialmente por los canales de información de la Alcaldía y medios aliados como Bogotá.gov.co.

El accidente produjo afectaciones en algunas rutas del sistema TransMilenio, la red principal de transporte público de la ciudad, hecho que incrementó el impacto sobre la movilidad en la zona. De acuerdo con la información compartida por TransMilenio y referida por los medios oficiales de la ciudad, los usuarios experimentaron retrasos en los servicios, una situación recurrente cuando eventos de este tipo alteran la operación normal de buses y alimentadores.

Este tipo de incidentes recuerda la vulnerabilidad de los principales corredores viales de Bogotá ante eventualidades como accidentes de tránsito, especialmente en horarios críticos de la jornada. Además, coincide con otras disposiciones vigentes sobre movilidad, como la restricción para motocicletas en ciertos corredores durante celebraciones de Halloween, que también forman parte de la agenda informativa de la Alcaldía y buscan facilitar la seguridad y el flujo vehicular en fechas de alta movilidad.

Por ello, las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar pendiente de los reportes oficiales antes de salir y considerar vías alternas o cambios en sus desplazamientos diarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa del tránsito lento en la avenida Mutis con transversal 93 el 30 de octubre de 2026?

El tránsito lento en la avenida Mutis con transversal 93 se debió a un choque entre un bus zonal y un vehículo de servicio especial que afectó toda la intersección durante la mañana del 30 de octubre de 2026, de acuerdo con reportes oficiales publicados por la Alcaldía de Bogotá.

¿Cómo afectó el accidente en la avenida Mutis al servicio de TransMilenio en Bogotá?

El accidente generó complicaciones en la movilidad y afectó algunas rutas de TransMilenio, según fuentes oficiales. Los usuarios de este sistema experimentaron retrasos en los servicios, evidenciando cómo este tipo de situaciones altera la operación en los corredores viales más importantes de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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