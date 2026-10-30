Por: CENET

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Las pérdidas por robos en grandes superficies comerciales tuvieron un aumento notable durante 2025, según estableció el XXIV Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas, presentado por la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco). Este informe especializado dio cuenta de que los hurtos externos generaron pérdidas por $115.095 millones, lo que significó un incremento del 25% respecto a los $92.137 millones registrados el año anterior. De acuerdo con Fenalco, las bandas organizadas estuvieron detrás del 68% de los robos externos identificados, y se estima que estas organizaciones habrían afectado económicamente con pérdidas cercanas a los $78.265 millones.

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Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, explicó que aunque la medición se concentra en grandes almacenes, no se descarta que la problemática pueda estar presente también en otros formatos del comercio, como las pequeñas tiendas de barrio. Cabal precisó que es necesario prestar atención a los posibles efectos de estos crímenes a lo largo de toda la cadena comercial, ya que las afectaciones podrían abarcar todo el sector.

En contraste, los robos internos, aquellos cometidos por personal vinculado directamente a las empresas, mostraron una disminución. Según el censo, las pérdidas por este tipo de hurto bajaron de $67.948 millones en 2024 a $58.438 millones en 2025, esto es, una reducción del 14%. Sin embargo, el informe advirtió cambios relevantes en la dinámica de estos casos: la participación de bandas organizadas en los robos internos aumentó del 33% al 40%, y los incidentes donde estuvieron involucrados empleados directos pasaron del 41% al 48%.

El informe también señaló una evolución en las modalidades de hurto. Ahora, ocultar mercancía en prendas, bolsos o carteras se consolidó como el método más empleado, pasando del 9% de los casos en 2024 al 33% en 2025. Otras formas detectadas incluyeron el uso de bolsas recubiertas de aluminio (11%), la incorporación de personas mayores (9%) y la de menores de edad (5%).

En cuanto a los productos más hurtados, se evidenció que los chocolates y dulces pasaron a ser los más sustraídos, seguidos de artículos para el hogar y productos cárnicos. Los abarrotes, por su parte, descendieron en el listado. Cabal relacionó esto con el aumento de los precios de productos de consumo masivo, considerando el impacto de los llamados impuestos saludables y cómo incentivan el hurto para abastecer canales informales.

El estudio también expuso la baja efectividad judicial: solo el 17,6% de hurtos externos y el 29,4% de internos terminan en judicialización. Bogotá se ubicó como la ciudad más afectada, con el 46,6% de los casos y el 62,2% de las pérdidas económicas. En términos generales, la merma total en los almacenes evaluados fue de $917.743 millones en 2025, de los cuales el 58% correspondió a productos identificados (vencidos o dañados) y el 42% a pérdidas no identificadas (robos y errores operativos). En alimentos perecederos, los desperdicios crecieron de 35.956 a 42.650 toneladas, aunque la donación de productos a bancos de alimentos aumentó considerablemente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las modalidades de robo más frecuentes en grandes almacenes según Fenalco?

De acuerdo con el XXIV Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas de Fenalco, la modalidad de ocultar mercancía en prendas de vestir, bolsos o carteras se posicionó como la más común en 2025, representando el 33% de los casos. Además, persisten métodos como el uso de bolsas recubiertas de aluminio para eludir sistemas de seguridad (11%), la utilización de personas mayores (9%) y la participación de menores de edad (5%).

¿Por qué ha aumentado el hurto de chocolates y dulces en los grandes almacenes?

El informe de Fenalco indica que los chocolates y dulces lideran ahora la lista de productos más hurtados, comportamiento que coincide con el encarecimiento de productos de consumo masivo y la implementación de impuestos saludables. Este contexto de precios altos puede estar incentivando el robo de estos artículos tanto para consumo propio como para su venta en canales informales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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